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Украина
Киев подсчитал убытки от разрыва торговых связей с Россией
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    Киев подсчитал убытки от разрыва торговых связей с Россией

    1:27  29 Декабря 2017  /обновлено: 1:27  29 Декабря 2017
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    Киев подсчитал убытки от разрыва торговых связей с Россией

    Киев, 29 декабря. Разрушение торговых связей между Украиной и Россией вызвало огромные убытки в украинской экономике, заявила торгпред Украины Наталия Микольская.

    По ее словам, даже в нынешних условиях наблюдается рост товарооборота между Москвой и Киевом. Она объяснила это тем, что страны-соседи, как правило, являются крупнейшими торговыми партнерами.

    Она добавила, что если бы не санкции, торгово-экономические отношения между странами могли бы развиваться активнее.

    «И это еще раз подтверждает, что связи были разрушены искусственно, и если бы они не были разрушены, то наша торговля с Россией развивалась бы достаточно динамично, и у нас не было бы потери как минимум одного миллиарда долларов США нашего экспорта в год», — заявила украинский торгпред.

    Микольская отметила, что Россия не является партнером Украины. По ее словам, это лишь «страна, с которой Украине торгует».  

    Напомним, что 30 декабря 2015 года власти Украины приняли два постановления. Первое отменяло зону свободной торговли с Россией в рамках СНГ, второе вводило эмбарго на ряд российских товаров.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #украина #экономика #микольская #торговля
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