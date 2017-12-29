Киев подсчитал убытки от разрыва торговых связей с Россией

Киев, 29 декабря. Разрушение торговых связей между Украиной и Россией вызвало огромные убытки в украинской экономике, заявила торгпред Украины Наталия Микольская.

По ее словам, даже в нынешних условиях наблюдается рост товарооборота между Москвой и Киевом. Она объяснила это тем, что страны-соседи, как правило, являются крупнейшими торговыми партнерами.

Она добавила, что если бы не санкции, торгово-экономические отношения между странами могли бы развиваться активнее.

«И это еще раз подтверждает, что связи были разрушены искусственно, и если бы они не были разрушены, то наша торговля с Россией развивалась бы достаточно динамично, и у нас не было бы потери как минимум одного миллиарда долларов США нашего экспорта в год», — заявила украинский торгпред.

Микольская отметила, что Россия не является партнером Украины. По ее словам, это лишь «страна, с которой Украине торгует».

Напомним, что 30 декабря 2015 года власти Украины приняли два постановления. Первое отменяло зону свободной торговли с Россией в рамках СНГ, второе вводило эмбарго на ряд российских товаров.