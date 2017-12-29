Матвиенко рассказала, когда может быть принят новый закон о культуре

Москва, 29 декабря. Новый закон о культуре может появиться уже в первой половине наступающего года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко напомнила, что закон о культуре «уже не один год находится в Государственной Думе». Действующий закон, по ее словам, «устарел и не отвечает современным реалиям в этой сфере, не учитывает Основы государственной культурной политики».

«Понадобилось вмешательство президента, напомнившего нам, что пора разработать новый закон, который остро необходим для важнейшей сферы духовной жизни страны», — заявила Матвиенко в интервью «Парламентской газете».

Она подчеркнула, что «нет сомнения, этот закон будет разработан». В разработке закона примут участие члены Совета при президенте РФ по культуре и искусству, профильного министерства и законодатели.

«И он будет принят — возможно, даже в первой половине года. Как и закон, учитывающий специфику государственных закупок в этой области», — подытожила спикер Совета Федерации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин призвал разработать новый закон о культуре на заседании Совета при президенте по культуре и искусству 21 декабря. По его словам, проект закона должен пройти через процедуру широкого общественного обсуждения.