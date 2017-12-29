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Матвиенко рассказала, когда может быть принят новый закон о культуре
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    Матвиенко рассказала, когда может быть принят новый закон о культуре

    1:20  29 Декабря 2017  /обновлено: 1:20  29 Декабря 2017
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    Матвиенко рассказала, когда может быть принят новый закон о культуре

    Москва, 29 декабря. Новый закон о культуре может появиться уже в первой половине наступающего года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко напомнила, что закон о культуре «уже не один год находится в Государственной Думе». Действующий закон, по ее словам, «устарел и не отвечает современным реалиям в этой сфере, не учитывает Основы государственной культурной политики». 

    «Понадобилось вмешательство президента, напомнившего нам, что пора разработать новый закон, который остро необходим для важнейшей сферы духовной жизни страны», — заявила Матвиенко в интервью «Парламентской газете».

    Она подчеркнула, что «нет сомнения, этот закон будет разработан». В разработке закона примут участие члены Совета при президенте РФ по культуре и искусству, профильного министерства и законодатели. 

    «И он будет принят — возможно, даже в первой половине года. Как и закон, учитывающий специфику государственных закупок в этой области», — подытожила спикер Совета Федерации.

    Матвиенко рассказала, когда может быть принят новый закон о культуре

    Напомним, президент РФ Владимир Путин призвал разработать новый закон о культуре на заседании Совета при президенте по культуре и искусству 21 декабря. По его словам, проект закона должен пройти через процедуру широкого общественного обсуждения.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #матвиенко #культура #законодательство
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