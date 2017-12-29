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Украина
Западные СМИ рассказали, как США и Канада избавляют ВСУ от «советских традиций»
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    Западные СМИ рассказали, как США и Канада избавляют ВСУ от «советских традиций»

    1:05  29 Декабря 2017  /обновлено: 1:05  29 Декабря 2017
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    Западные СМИ рассказали, как США и Канада избавляют ВСУ от «советских традиций»

    Париж, 29 декабря. Недавним решением канадские власти одобрили поставку вооружений Украине. На фоне этого решения французское издание Le Figaro рассказало, как последние два года канадские и американские инструкторы проводят подготовку украинских военнослужащих.

    Подготовка украинских сил проводится в городе Яворов, где расположен Международный центр миротворчества и безопасности. Это единственная военная база на Украине, открытая для сил НАТО на протяжении всего года. На ней находятся 200 американских и 250 канадских специалистов, которые проживают в собственных районах базы с отдельными столовыми, жильем и тренажерными залами.

    По мнению западных специалистов, украинская армия пока еще не соответствует стандартам НАТО.

    «Ну, а пока в ближайшие 10—15 лет они (украинцы, прим. ФАН) не готовы к вступлению в НАТО», – приводит RT слова канадского сержанта Рауля Захара.

    Иностранные инструкторы считают, что одной из приоритетных задач, стоящих перед ними, является избавление украинской армии от «советских традиций». В качестве примера одной из таких «традиций» они приводят практику принятия всех решений офицерами свыше, в то время, как на Западе больше ценится личная инициатива, проявляемая солдатами на боле боя. Также они считают серьезным недостатком отсутствие в украинской армии должностей и званий, выступающих посредниками между офицерским и рядовым составом.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #всу #украина #канада #инструкторы #подгтовка
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