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Сирия: боевики обстреляли позиции САА на западных окраинах Алеппо
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    Сирия: боевики обстреляли позиции САА на западных окраинах Алеппо

    0:57  29 Декабря 2017  /обновлено: 0:57  29 Декабря 2017
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    Сирия: боевики обстреляли позиции САА на западных окраинах Алеппо

    Алеппо (Сирия), 29 декабря. Боевики радикальной группировки «Файлак аш-Шам» произвели ракетный обстрел позиций сирийских войск на западных окраинах города Алеппо

    Как сообщает Аl-Masdar News, целью боевиков были объекты инфраструктуры, а также Военная академия аль-Асад и артиллерийская база в квартале Рамусех. 

    По данным издания, обстрел был произведен 27 декабря. Боевики открыли огонь из самодельных ракетных установок. На данный момент информация о жертвах и пострадавших не поступала. Нет достоверных данных и о том, насколько «успешной» была атака: повреждены ли объекты, по которым был открыт огонь.

    Сирия: боевики обстреляли позиции САА на западных окраинах Алеппо

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #алеппо
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