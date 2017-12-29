Сирия: боевики обстреляли позиции САА на западных окраинах Алеппо

Алеппо (Сирия), 29 декабря. Боевики радикальной группировки «Файлак аш-Шам» произвели ракетный обстрел позиций сирийских войск на западных окраинах города Алеппо.

Как сообщает Аl-Masdar News, целью боевиков были объекты инфраструктуры, а также Военная академия аль-Асад и артиллерийская база в квартале Рамусех.

По данным издания, обстрел был произведен 27 декабря. Боевики открыли огонь из самодельных ракетных установок. На данный момент информация о жертвах и пострадавших не поступала. Нет достоверных данных и о том, насколько «успешной» была атака: повреждены ли объекты, по которым был открыт огонь.