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Сирия: курды захватили восемь исламистов, прибывших из Франции
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    Сирия: курды захватили восемь исламистов, прибывших из Франции

    0:42  29 Декабря 2017  /обновлено: 0:42  29 Декабря 2017
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    Сирия: курды захватили восемь исламистов, прибывших из Франции

    Дамаск, 29 декабря. Восемь исламистов из Франции были захвачены курдскими ополченцами в Сирии. Их подозревают в оказании поддержки террористам, а также участии в боевых действиях.

    Для захвата исламистов из Франции была проведена операция в одном из населенных пунктов на севере Сирии на пути между Раккой и Мосулом. Напомним, что оба этих города ранее были крупнейшими оплотами террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) на Ближнем Востоке.

    Одним из задержанных является Тома Барнуэн – 36-летний уроженец департамента Арьеж на юге Франции. Его считают наставником террориста Мухаммеда Мера, совершившего резонансный теракт в еврейской школе в Тулузе в 2012 году.

    Власти Франции приводят данные, из которых следует, что с начала 2014 года более 1 500 жителей страны выехали в Сирию и Ирак, чтобы принять участие в боевых действиях в рядах ИГ.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #курды #франция #исламисты
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