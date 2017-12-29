Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении ребенка

Москва, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении детей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сообщается, что граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны, имеют право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

Претендовать на выплату могут родители, чей ребенок родился с 1 января 2018 года, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Как сообщал ранее «Телеканал 360», 26 декабря Совет Федерации РФ одобрил закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года. Закон также одобряет трату маткапитала на оплату образовательных услуг для дошкольников.