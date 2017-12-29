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Россия
Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении ребенка
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    Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении ребенка

    0:45  29 Декабря 2017  /обновлено: 0:46  29 Декабря 2017
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    Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении ребенка

    Москва, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении детей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе сообщается, что граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны, имеют право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

    Претендовать на выплату могут родители, чей ребенок родился с 1 января 2018 года, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

    Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении ребенка

    Как сообщал ранее «Телеканал 360», 26 декабря Совет Федерации РФ одобрил закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года. Закон также одобряет трату маткапитала на оплату образовательных услуг для дошкольников.

    Автор: Олеся Волкова
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    #дети #путин #выплаты
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