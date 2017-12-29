Сирия: в Дейр-эз-Зоре появится госпиталь от российской гуманитарной организации

Дамаск (Сирия), 29 декабря. В скором времени в Сирии появится госпиталь от российского Императорского Православного палестинского общества. Об этом договорились министр здравоохранения САР Нихар Язиги с делегацией Общества.

Как сообщает агентство Sana, член совета директоров Общества Олег Фомин заявил, что организация предоставит сборную больницу вместе с медицинским оборудованием в поддержку сирийского народа. По его словам, российская сторона также направит в САР своих технических специалистов, которые помогут в установке госпиталя.

По словам одного из членов делегации, больница состоит из готового разборного одноэтажного здания, которое можно переместить в любое место. При этом его конструкция предусмотрена для климатических особенностей Сирии.

Язиги поблагодарил делегацию за поддержку сирийского народа. По его словам, больница может быть размещена в районе Дейр-эз-Зор. Это особенно необходимо здесь, поскольку в результате терактов несколько больниц были уничтожены.