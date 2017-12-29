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Сирия: в Дейр-эз-Зоре появится госпиталь от российской гуманитарной организации
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    Сирия: в Дейр-эз-Зоре появится госпиталь от российской гуманитарной организации

    0:24  29 Декабря 2017  /обновлено: 0:24  29 Декабря 2017
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    Сирия: в Дейр-эз-Зоре появится госпиталь от российской гуманитарной организации

    Дамаск (Сирия), 29 декабря. В скором времени в Сирии появится госпиталь от российского Императорского Православного палестинского общества. Об этом договорились министр здравоохранения САР Нихар Язиги с делегацией Общества. 

    Как сообщает агентство Sana, член совета директоров Общества Олег Фомин заявил, что организация предоставит сборную больницу вместе с медицинским оборудованием в поддержку сирийского народа. По его словам, российская сторона также направит в САР своих технических специалистов, которые помогут в установке госпиталя.

    По словам одного из членов делегации, больница состоит из готового разборного одноэтажного здания, которое можно переместить в любое место. При этом его конструкция предусмотрена для климатических особенностей Сирии. 

    Язиги поблагодарил делегацию за поддержку сирийского народа. По его словам, больница может быть размещена в районе Дейр-эз-Зор. Это особенно необходимо здесь, поскольку в результате терактов несколько больниц были уничтожены.

    Сирия: в Дейр-эз-Зоре появится госпиталь от российской гуманитарной организации

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #дейр-эз-зор
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