Назван топ-10 самых скачиваемых сериалов среди пиратского контента

Москва, 29 декабря. Сериал «Игра престолов» шестой год подряд становится самым популярным телешоу, которое распространяли интернет-пираты. На втором месте «рейтинга пиратов» разместился сериал «Ходячие мертвецы».

Как сообщается на сайте мониторинга файлообмена Torrent Freak, седьмой сезон «Игры престолов» стал самым популярным для HBO и заработал рекордные рейтинги. При этом флагманский продукт телекомпании серьезно пострадал от действия хакеров, неоднократно заранее сливавших эпизоды в сеть.

Второе место рейтинга занял зомби-хоррор «Ходячие мертвецы». На третьей строчке расположился супергеройский сериал «Флэш».

В топ-10 также вошли «Теория Большого взрыва», мультсериал «Рик и Морти», «Побег», «Шерлок», «Викинги», «Форс-мажоры» и «Стрела».

Ранее, как сообщал «Телеканал 360» рейтинг лучших телесериалов 2017 года составило издание Vulture. Зрители отдали свои голоса за «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча.