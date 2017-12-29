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Назван топ-10 самых скачиваемых сериалов среди пиратского контента
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    Назван топ-10 самых скачиваемых сериалов среди пиратского контента

    0:04  29 Декабря 2017  /обновлено: 0:04  29 Декабря 2017
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    Назван топ-10 самых скачиваемых сериалов среди пиратского контента

    Москва, 29 декабря. Сериал «Игра престолов» шестой год подряд становится самым популярным телешоу, которое распространяли интернет-пираты. На втором месте «рейтинга пиратов» разместился сериал «Ходячие мертвецы».

    Как сообщается на сайте мониторинга файлообмена Torrent Freak, седьмой сезон «Игры престолов» стал самым популярным для HBO и заработал рекордные рейтинги. При этом флагманский продукт телекомпании серьезно пострадал от действия хакеров, неоднократно заранее сливавших эпизоды в сеть.

    Назван топ-10 самых скачиваемых сериалов среди пиратского контента

    Второе место рейтинга занял зомби-хоррор «Ходячие мертвецы». На третьей строчке расположился супергеройский сериал «Флэш».

    Назван топ-10 самых скачиваемых сериалов среди пиратского контента

    В топ-10 также вошли «Теория Большого взрыва», мультсериал «Рик и Морти», «Побег», «Шерлок», «Викинги», «Форс-мажоры» и «Стрела».

    Назван топ-10 самых скачиваемых сериалов среди пиратского контента

    Ранее, как сообщал «Телеканал 360» рейтинг лучших телесериалов 2017 года составило издание Vulture. Зрители отдали свои голоса за «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча.

    Автор: Олеся Волкова
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    #шерлок #побег #играпрестолов #сериалы #викинги #теория большого взрыва #рик и морти #форс-мажоры #стрела
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