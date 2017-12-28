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Украина
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Общество
Ковтун не понял шутки про свой новогодний график на российских каналах
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    Ковтун не понял шутки про свой новогодний график на российских каналах

    23:51  28 Декабря 2017  /обновлено: 23:59  28 Декабря 2017
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    Ковтун не понял шутки про свой новогодний график на российских каналах

    Москва, 28 декабря. Украинский политолог Вячеслав Ковтун, неизменно появляющийся на различных политических ток-шоу российского эфира, не сможет приехать в Киев на Новый год из-за очень плотного графика на съемках в России. Об этом рассказал политический обозреватель Владимир Корнилов в своем Facebook.

    По его словам, в кулуарах ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» один из участников передачи в шутку спросил Ковтуна, поедет ли тот на Новый год в Киев. Не заметив иронии, Ковтун серьезно ответил, что у него впереди съемка на НТВ, фуршет, а также ряд других мероприятий.

    «В общем, работает человек на износ. Чувствую, придётся ему дома оставаться, в Москве», – подытожил Корнилов.

    Пользователи соцсети в комментариях начали шутить относительно амплуа Ковтуна в российских телешоу. Один из комментаторов написал, что профессия Ковтуна – «украинец». Другие назвали график украинского политолога «новогодним чесом».

    Напомним, что Вячеслав Ковтун является гостем многих политических ток-шоу на российских каналах, где весьма экспрессивно отстаивает точку зрения официального Киева по ряду вопросов.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #корнилов #новый год #ковтун #график #вечер с владимиром соловьевым
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