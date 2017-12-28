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Аналитик объяснил, почему Польша согласится на предложение США о размещение ракет
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    Аналитик объяснил, почему Польша согласится на предложение США о размещение ракет

    23:48  28 Декабря 2017  /обновлено: 23:48  28 Декабря 2017
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    Аналитик объяснил, почему Польша согласится на предложение США о размещение ракет

    Москва, 28 декабря. США могут принять решение о размещении в Польше ракет средней дальности в нарушение договора о РСМД. По мнению аналитика издания Gazeta Wyborcza, Варшава вряд ли ответит отказом. 

    Польский автор Gazeta Wyborcza Бартош Велиньский в своем материале отмечает, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД-3), утвержденный в 1987 году, оказался «на свалке истории». При этом в Польше виновниками этого называют Россию, а не Штаты, которые открыто заявили начале разработки вооружений такого типа в оборонном бюджете на 2018 год.

    По мнению Варшавы, российские ракеты 9M729, которые, как заявляют в США и Европе, являются сухопутным аналогом крылатой ракеты морского базирования «Калибр-НК», размещенные в приграничных регионах России, могут достичь любой точки в Западной Европе. 

    В связи с этим Велиньский рассуждает, где США могли бы разместить свои нарушающие РСМД ракеты. По его мнению, это невозможно в Германии, которая сейчас настроена на диалог с Москвой больше, чем на конфронтацию. 

    По мнению аналитика, единственным вариантом для Пентагона остается Польша, которая «постоянно приглашает войска США» и «вряд ли ответит отказом». 

    Отметим, что польские пользователи в комментариях под статьей отмечают, что их стране «не нужны американские ракеты», они поставили под сомнение необходимость их размещения.

    Так, пользователь под ником dbs2005 напомнил автору текста, что Россия разворачивает противоракетный щит, а не строит планы нападения на Европу. 

    Bajobongo.online поинтересовался, какую страну при начале холодной войны теперь будут называть «Империей зла»? А идею размещения ракет в Польше пользователь назвал «глупой».

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #польша #рсмд
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