Шесть пострадавших при взрыве в магазине Петербурга остаются в больнице

Санкт-Петербург, 28 декабря. Шесть пострадавших при взрыве в петербургском супермаркете «Перекресток» остаются в больницах города. Об этом сообщает вице-губернатор города Анна Митянина.

По ее словам, при взрыве пострадали четырнадцать человек, из которых шестеро отказались от госпитализации. На данный момент в больницах города остаются еще шесть пострадавших.

Напомним, что 27 декабря в камере хранения супермаркета «Перекресток» сработало взрывное устройство , начиненное поражающими элементами. Его мощность эксперты оценили в двести грамм в тротиловом эквиваленте.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин назвал данный инцидент терактом.