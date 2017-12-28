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Украина
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Происшествия
Шесть пострадавших при взрыве в магазине Петербурга остаются в больнице
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    Шесть пострадавших при взрыве в магазине Петербурга остаются в больнице

    23:28  28 Декабря 2017  /обновлено: 23:28  28 Декабря 2017
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    Шесть пострадавших при взрыве в магазине Петербурга остаются в больнице

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Шесть пострадавших при взрыве в петербургском супермаркете «Перекресток» остаются в больницах города. Об этом сообщает вице-губернатор города Анна Митянина.

    По ее словам, при взрыве пострадали четырнадцать человек, из которых шестеро отказались от госпитализации. На данный момент в больницах города остаются еще шесть пострадавших.

    Напомним, что 27 декабря в камере хранения супермаркета «Перекресток» сработало взрывное устройство , начиненное поражающими элементами. Его мощность эксперты оценили в двести грамм в тротиловом эквиваленте.

    По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир  Путин назвал данный инцидент терактом.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #взрыв #петербург #митятина #перекресток
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