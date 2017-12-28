Шесть пострадавших при взрыве в магазине Петербурга остаются в больнице
Санкт-Петербург, 28 декабря. Шесть пострадавших при взрыве в петербургском супермаркете «Перекресток» остаются в больницах города. Об этом сообщает вице-губернатор города Анна Митянина.
По ее словам, при взрыве пострадали четырнадцать человек, из которых шестеро отказались от госпитализации. На данный момент в больницах города остаются еще шесть пострадавших.
Напомним, что 27 декабря в камере хранения супермаркета «Перекресток» сработало взрывное устройство , начиненное поражающими элементами. Его мощность эксперты оценили в двести грамм в тротиловом эквиваленте.
По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин назвал данный инцидент терактом.
По состоянию на 21:30 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток": 14 человек. Из них от госпитализации отказались: 6 пострадавших.— Анна Митянина (@A_Mitjanina) December 28, 2017
Остаются в стационарах: средней тяжести: 2, средне-тяжёлой ближе к удовлетворительному: 3, удовлетворительной: 1.