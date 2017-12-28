Вице-спикер Рады: Киев готов идти на компромиссы для освобождения пленных в Донбассе

Киев, 28 декабря. Руководство Украины готово пойти на ряд компромиссов для продолжения процесса обмена пленными в Донбассе. С таким заявлением выступила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

«Мы разблокировали процесс освобождения... мы готовы к серьезным компромиссам для того, чтобы его продолжить», – прокомментировала Геращенко состоявшийся на этой неделе самый масштабный за все время конфликта в Донбассе обмен пленными.

Напомним, что в эту среду в Донбассе прошел первый за последние 15 месяцев обмен пленными. Киеву были переданы 73 человека, ДНР и ЛНР – 165 и 73 человека соответственно. Как заявил ранее лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук, следующий обмен может пройти в формате «74 на 29».

Военная операция украинских властей против ДНР и ЛНР началась в апреле 2014 года. Донецкая и Луганская народная республики объявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014.