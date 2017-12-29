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Украина
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Общество
Россияне смогут записать новогоднее поздравление в виртуальном костюме Путина
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    Россияне смогут записать новогоднее поздравление в виртуальном костюме Путина

    0:00  29 Декабря 2017
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    Россияне смогут записать новогоднее поздравление в виртуальном костюме Путина

    Москва, 29 декабря. Социальная сеть «Одноклассники» предложила своим пользователям поздравить друзей с Новым годом, записав видеообращение с Красной площади. При этом при помощи маски дополненной реальности каждый россиянин сможет почувствовать себя президентом РФ Владимиром Путиным.

    Маска появилась в приложении для прямых трансляций OK Live. По данным соцсети, пользователи могут «попасть на виртуальную Красную площадь, примерить костюм президента России и произнести собственную поздравительную речь». 

    Россияне смогут записать новогоднее поздравление в виртуальном костюме Путина

    Как ранее сообщал «Телеканал 360», Первый канал и «Одноклассники» провели опрос, чтобы выяснить, каких артистов приглашать на новогодний «голубой огонек». Лидерами голосования стали Григорий Лепс, Ани Лорак и финалистка «Голоса» Наргиз. В списке для голосования значились 60 самых популярных в соцсети артистов. 

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #соцсети #одноклассники #новыйгод
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