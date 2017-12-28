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Украина
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Политика
Экс-глава СБУ объяснил, почему США не станут вводить санкции против Путина
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    Экс-глава СБУ объяснил, почему США не станут вводить санкции против Путина

    22:57  28 Декабря 2017  /обновлено: 22:57  28 Декабря 2017
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    Экс-глава СБУ объяснил, почему США не станут вводить санкции против Путина

    Киев, 28 декабря. Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко высказал мнение, что США никогда не решатся ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина. 

    В эфире программы «Бацман» на телеканале «112 Украина» Смешко заявил, что введение США персональных санкций против Путина является «невозможным по определению». При этом он напомнил об эпохе наполеоновских войн, когда диалог на высшем уровне проходил максимально уважительно, а лидеры Франции и России «обращались друг к другу как братья». По мнению экс-главы СБУ, на таком уровне «есть определенный уровень отношений».

    По словам Смешко, одной из причин отказа Штатов от персональных санкций против российского президента является ядерный статус России. По его мнению, ни один западный политик не станет провоцировать столь мощную державу.

    Экс-глава СБУ объяснил, почему США не станут вводить санкции против Путина

    Смешко затронул также вопрос возможного влиянии президента США Дональда Трампа на новый антироссийский закон Конгресса. По его мнению, глава Белого дома будет вынужден подписать любой предложенный документ, поскольку поставлен в жесткие рамки по данному вопросу принятыми ранее законами. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #санкции #путин #сша #трамп
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