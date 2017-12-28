Эксперт: Условие Порошенко о планах возобновить закупки российского газа – блеф

Москва, 28 декабря. Заявление президента Украины Петра Порошенко, в котором он объявил о готовность возобновить закупки российского газа, если тот будет достаточно дешев, является блефом. С таким комментарием выступил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

«Со стороны Порошенко это блеф. Киев должен взять 5 млрд кубов газа — даже если они не берут, то должны в любом случае заплатить за этот объём, это около $2 млрд. Текущий сезон практически подошёл к концу, в течение трёх дней они предоплаты не сделают. 2018 год на носу, и Порошенко готовит общественность», – приводит слова эксперта RT.

По его словам, решение украинских властей обходиться без российского газа было сугубо «политическим», однако в итоге оно провалилось и Киеву важно сохранить лицо.

Напомним, что 28 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может вновь начать покупать российский газ, если тот будет дешевым.