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Украина
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Украина
Эксперт: Условие Порошенко о планах возобновить закупки российского газа – блеф
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    Эксперт: Условие Порошенко о планах возобновить закупки российского газа – блеф

    22:50  28 Декабря 2017  /обновлено: 22:50  28 Декабря 2017
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    Эксперт: Условие Порошенко о планах возобновить закупки российского газа – блеф

    Москва, 28 декабря. Заявление президента Украины Петра Порошенко, в котором он объявил о готовность возобновить закупки российского газа, если тот будет достаточно дешев, является блефом. С таким комментарием выступил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

    «Со стороны Порошенко это блеф. Киев должен взять 5 млрд кубов газа — даже если они не берут, то должны в любом случае заплатить за этот объём, это около $2 млрд. Текущий сезон практически подошёл к концу, в течение трёх дней они предоплаты не сделают. 2018 год на носу, и Порошенко готовит общественность», – приводит слова эксперта RT.

    По его словам, решение украинских властей обходиться без российского газа было сугубо «политическим», однако в итоге оно провалилось и Киеву важно сохранить лицо.

    Напомним, что 28 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может вновь начать покупать российский газ, если тот будет дешевым.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #порошенко #газ #пасечник
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