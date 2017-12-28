Иностранцы сравнили эффективность работы русского спецназа и «Морских котиков» США

Москва, 28 декабря. На Западе сравнили уровень подготовки русского спецназа и американских «Морских котиков». В комментариях к видеоролику, опубликованному на YouTube, многие пользователи из США и Европы сошлись во мнении, что русские силовики при меньшей технологической оснащенности выигрывают своим мастерством и подготовкой.

Западные СМИ неоднократно начинали дискуссию о том, кто сильнее: русский спецназ или же «Морские котики» США. Американское тактическое подразделение «Морские котики» формируется из мужчин не старше 28 лет. На подготовку уходит полгода. В финале проходит тренировка под названием «Неделя в аду»: пять дней бойцы испытывают холод, голод и не имеют возможности спать. По данным иностранных СМИ, при отборе отсеивается до 90% кандидатов.

Отбор и подготовка личного состава сил «Спецназа» России считается более тяжелой. Российские бойцы обучены применять в бою практически любое иностранное вооружение, вести бой без средств связи и спецобмундирования, не привязываться к силам поддержки и не ограничиваться климатическими условиями.

Как отмечает издание РуАН, по данным некоторых экспертов, российский спецназ может уступать американскому разве, что в не столь совершенных возможностях в части технического оснащения.

На видеохостинге YouTube Facts Box разместили видеоролик, сравнивающий российских и американских бойцов. Англоязычные жители прокомментировали его и высказали свое мнение на беспокоящий экспертов вопрос.

«Оба спецподразделения великолепны, но спецназ определенно выигрывает. У них более тяжелая подготовка, мотивация, и соответственно результат», — пишет пользователь под ником Navneet Singh.

«Безусловно русский спецназ лучше. Их тренировки, строго нацелены на конечный результат, а не на показуху, как наши», — пишет Saranan Das.

«Американский спецназ, при всем уважении — просто дети», — считает Serj Shelest.

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что «Морские котики» более популярны из-за того, что их часто показывают в выгодном свете в голливудских фильмах. Но на деле «не лучше, просто популярнее».

«Не так важно оружие солдата, как мужество и знание бойца. А это все в первую очередь относится к российскому спецназу», — пишет Fidel Gmez Gell.