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Общество
Иностранцы сравнили эффективность работы русского спецназа и «Морских котиков» США
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    Иностранцы сравнили эффективность работы русского спецназа и «Морских котиков» США

    22:41  28 Декабря 2017  /обновлено: 22:41  28 Декабря 2017
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    Иностранцы сравнили эффективность работы русского спецназа и «Морских котиков» США

    Москва, 28 декабря. На Западе сравнили уровень подготовки русского спецназа и американских «Морских котиков». В комментариях к видеоролику, опубликованному на YouTube, многие пользователи из США и Европы сошлись во мнении, что русские силовики при меньшей технологической оснащенности выигрывают своим мастерством и подготовкой. 

    Западные СМИ неоднократно начинали дискуссию о том, кто сильнее: русский спецназ или же «Морские котики» США. Американское тактическое подразделение «Морские котики» формируется из мужчин не старше 28 лет. На подготовку уходит полгода. В финале проходит тренировка под названием «Неделя в аду»: пять дней бойцы испытывают холод, голод и не имеют возможности спать. По данным иностранных СМИ, при отборе отсеивается до 90% кандидатов. 

    Отбор и подготовка личного состава сил «Спецназа» России считается более тяжелой. Российские бойцы обучены применять в бою практически любое иностранное вооружение, вести бой без средств связи и спецобмундирования, не привязываться к силам поддержки и не ограничиваться климатическими условиями. 

    Как отмечает издание РуАН, по данным некоторых экспертов, российский спецназ может уступать американскому разве, что в не столь совершенных возможностях в части технического оснащения. 

    Иностранцы сравнили эффективность работы русского спецназа и «Морских котиков» США

    На видеохостинге YouTube Facts Box разместили видеоролик, сравнивающий российских и американских бойцов. Англоязычные жители прокомментировали его и высказали свое мнение на беспокоящий экспертов вопрос.

    «Оба спецподразделения великолепны, но спецназ определенно выигрывает. У них более тяжелая подготовка, мотивация, и соответственно результат», — пишет пользователь под ником Navneet Singh.

    «Безусловно русский спецназ лучше. Их тренировки, строго нацелены на конечный результат, а не на показуху, как наши», — пишет Saranan Das. 

    «Американский спецназ, при всем уважении — просто дети», — считает Serj Shelest.

    Некоторые пользователи обратили внимание на то, что «Морские котики» более популярны из-за того, что их часто показывают в выгодном свете в голливудских фильмах. Но на деле «не лучше, просто популярнее».

    «Не так важно оружие солдата, как мужество и знание бойца. А это все в первую очередь относится к российскому спецназу», — пишет Fidel Gmez Gell.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #спецназ #армия #морскиекотики
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