Пентагон: США привержены успешной работе Договора по открытому небу
Вашингтон, 28 декабря. США привержены успешной работе договора по открытому небу, заявил представитель Пентагона Джонни Майкл, комментируя недавние заявления Москвы. Он подчеркнул, что принятый США меры должны подтолкнуть РФ к «более конструктивному сотрудничеству».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала голословными обвинения в адрес России со стороны США по поводу якобы имевшего места нарушения Москвой договора по открытому небу. По словам Захаровой, недовольство США вызвало заявление российской стороны в консультативной комиссии по открытому небу о «намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США».
«Что касается комментария официального представителя (МИД РФ), то мы по-прежнему привержены успешной работе Договора по открытому небу», – заявил Джонни Майкл.
Он добавил, что США намерены «предпринять меры» в ответ на «несоблюдение» Россией Договора по открытому небу.
Напомним, что после заявления США о планах внедрить меры по соблюдению Договора о небе, Россия намерена принять меры, влияющие на наблюдательные полеты США над Россией с 1 января 2018 года.