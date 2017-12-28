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Украина
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Политика
Захарова: Волкер доказал, что Европа готова отказаться от санкций против России
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    Захарова: Волкер доказал, что Европа готова отказаться от санкций против России

    22:16  28 Декабря 2017  /обновлено: 22:16  28 Декабря 2017
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    Захарова: Волкер доказал, что Европа готова отказаться от санкций против России

    Москва, 28 декабря. Заявления спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера подтверждают, что Европа готова отказаться от санкций против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя интервью Волкера итальянской газете La Stampa.

    В интервью Курт Волкер в очередной раз увязал отмену санкций с реализацией минских соглашений, а также призвал Евросоюз сохранить финансовые ограничения против России.

    Захарова назвала возмутительным интервью Курта Волкера, а также выразила недоумение в связи с тем, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине выступает с антироссийскими заявлениями в итальянской прессе.

    «Он заклинал европейских партнеров сохранить санкции против России, тем самым просто продемонстрировал и доказал этим призывом, что в Европе все меньше тех, кто готов следовать по санкционному пути», — отметила Захарова.

    Ранее Курт Волкер заявил, что США поддерживают размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, но без согласия России осуществить этот замысел будет невозможно.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #украина #захарова #мид рф #волкер
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