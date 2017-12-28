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Сирия: российские военные помогли эвакуировать из Восточной Гуты десятки больных
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    Сирия: российские военные помогли эвакуировать из Восточной Гуты десятки больных

    22:13  28 Декабря 2017  /обновлено: 22:15  28 Декабря 2017
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    Сирия: российские военные помогли эвакуировать из Восточной Гуты десятки больных

    Хмеймим (Сирия), 28 декабря. Почти 50 человек эвакуированы из подконтрольных оппозиции районов пригорода Дамаска Восточная Гута при содействии российских военных, сообщил в четверг генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

    «При содействии Центра по примирению проведен второй этап медицинской эвакуации больных из Восточной Гуты, осуществляемой Сирийским арабским Красным Полумесяцем», — сообщил Евтушенко.

    Из районов, подконтрольных оппозиции, через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» были эвакуированы 44 человека. 12 из них нуждались в неотложной медпомощи. Всех их доставили в лечебные учреждения Дамаска.

    Сирия: российские военные помогли эвакуировать из Восточной Гуты десятки больных

    Представители российского Центра примирения за минувшие сутки вместе с международными гуманитарными организациями обеспечили безопасное проведение двух гумконвоев ООН в поселения Телль-Гехаб и Эт-Тайба провинции Даръа. Общий вес гуманитарного груза составил 100 тонн, в его основу вошли продукты питания и хозяйственные принадлежности.

    По словам Евтушенко, за прошедшие сутки 459 человек смогли вернуться в свои дома. В частности, в провинции Алеппо — 33 человека, Хомс — 23 и Дейр-эз-Зор — 403 человека.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #алеппо #дамаск #дейр-эз-зор #хомс #евтушенко #восточнаягута
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