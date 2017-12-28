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Сирия: почти 130 боевиков вывели из провинции Алеппо
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    Сирия: почти 130 боевиков вывели из провинции Алеппо

    22:09  28 Декабря 2017  /обновлено: 22:09  28 Декабря 2017
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    Сирия: почти 130 боевиков вывели из провинции Алеппо

    Дамаск, 28 декабря. Около 130 боевиков были выведены из сирийской провинции Алеппо. С таким сообщение выступил генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

    «В провинции Алеппо при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован вывод 127 боевиков из населенного пункта Тайха. В настоящее время сирийскими властями проводятся мероприятия по урегулированию их статуса», – заявил Евтушенков.

    Российский генерал отметил, что ситуация в зонах деэскалации остается стабильной. Он также рассказал, что в течение суток было подписано соглашение о присоединении населенного пункта Мадинет-Эль-Газаль в провинции Алеппо к режиму прекращения огня.

    По его словам за последние сутки более четырех тонн гуманитарной помощи получили жители населенных пунктов Аттра-Аттира провинции Алеппо и Букейм в провинции Дамаск, кроме того 124 жителям была оказана медицинская помощь.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #алеппо #боевики #центр по примирению враждующих сторон
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