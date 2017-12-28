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Сирия: боевики вывели из строя ТЭЦ к югу от Хамы
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    Сирия: боевики вывели из строя ТЭЦ к югу от Хамы

    21:56  28 Декабря 2017  /обновлено: 21:56  28 Декабря 2017
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    Сирия: боевики вывели из строя ТЭЦ к югу от Хамы

    Дамаск, 28 декабря. Ряд группировок боевиков в Сирии нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации к югу от города Хама, расположенного в 220 километрах от Дамаска. В результате обстрела была выведена из строя местная электростанция.

    По данным сирийских СМИ, террористы обстреляли теплоэлектростанцию в населенном пункте Зара, выведя ее из строя. По данным министерства энергетики и водных ресурсов Сирии, данная ТЭС снабжала электроэнергией пять провинций на севере и северо-западе Сирии, включая находящиеся на побережье Тартус и Латакию. Сообщается, что подача электроэнергии в данные регионы временно прекращена.

    Также сообщается об обстреле жилых кварталов города Деръа, расположенного в 110 километрах от Дамаска, боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России). По данным местных властей в результате обстрела были ранены несколько мирных жителей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #хама #даръа #тэс
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