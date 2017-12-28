Сирия: боевики вывели из строя ТЭЦ к югу от Хамы

Дамаск, 28 декабря. Ряд группировок боевиков в Сирии нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации к югу от города Хама, расположенного в 220 километрах от Дамаска. В результате обстрела была выведена из строя местная электростанция.

По данным сирийских СМИ, террористы обстреляли теплоэлектростанцию в населенном пункте Зара, выведя ее из строя. По данным министерства энергетики и водных ресурсов Сирии, данная ТЭС снабжала электроэнергией пять провинций на севере и северо-западе Сирии, включая находящиеся на побережье Тартус и Латакию. Сообщается, что подача электроэнергии в данные регионы временно прекращена.

Также сообщается об обстреле жилых кварталов города Деръа, расположенного в 110 километрах от Дамаска, боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России). По данным местных властей в результате обстрела были ранены несколько мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.