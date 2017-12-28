«Неужели США не считают Донбасс частью Украины?»: МИД РФ раскритиковал статью Тиллерсона

Москва, 28 декабря. Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о его стремлении к миру без войн слабо вяжется с американской политикой, направленной на вооружение украинской армии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом, она прокомментировала статью Тиллерсона в New York Times, в которой американский дипломат признался, что каждое утро просыпается с мыслью о том, чтобы в мире никого не убивали.

«Как это все вяжется с отправкой американских смертоносных вооружений для использования против жителей Донбасса? Либо с точки зрения США Донбасс не является часть Украины, либо что-то там совсем уже не вяжется», — отметила Захарова, выступая на брифинге в Москве.

Напомним, что ранее власти США заявили о намерении в следующем году начать поставки летального оружия на Украину. Речь, в частности, идет о противотанковых ракетах Javelin. Представители ДНР уже заявили, что если украинские военные получат американское оружие, Донецкая республика также начнет активно распространять оружие в «неудобных для Киева» районах, таких как Славянск и Мариуполь.