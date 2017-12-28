Клинцевич: Атака боевиков на российскую базу в Сирии была невозможна без участия США

Москва, 28 декабря. Ракетная атака боевиков на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии была невозможна без участия США. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и Франц Клинцевич.

Накануне стало известно, что зенитный комплекс «Панцирь-С1» уничтожил две ракеты, выпущенные боевиками по российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Террористы выпустили несколько ракет в сторону российской авиабазы из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб.

«Абсолютно убежден, что атака боевиками российской базы в Сирии была невозможна без участия США – и в данном случае все равно, идет ли речь о их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете», — отметил Клинцевич.

По мнению сенатора, к атаке на российскую базу в Сирии причастны боевики, которые были подготовлены и вооружены американской стороной, что является еще одним подтверждением информации Генштаба РФ, который неоднократно сообщал о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) проходят боевую подготовку на американских военных базах в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.