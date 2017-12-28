Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Вице-спикер Рады: Киев готов идти на компромиссы для освобождения пленных в Донбассе
Политика
Клинцевич: Атака боевиков на российскую базу в Сирии была невозможна без участия США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Клинцевич: Атака боевиков на российскую базу в Сирии была невозможна без участия США

    21:52  28 Декабря 2017  /обновлено: 21:52  28 Декабря 2017
    1004

    Клинцевич: Атака боевиков на российскую базу в Сирии была невозможна без участия США

    Москва, 28 декабря. Ракетная атака боевиков на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии была невозможна без участия США. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и Франц Клинцевич.

    Накануне стало известно, что зенитный комплекс «Панцирь-С1» уничтожил две ракеты, выпущенные боевиками по российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Террористы выпустили несколько ракет в сторону российской авиабазы из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб.

    «Абсолютно убежден, что атака боевиками российской базы в Сирии была невозможна без участия США – и в данном случае все равно, идет ли речь о их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете», — отметил Клинцевич.

    По мнению сенатора, к атаке на российскую базу в Сирии причастны боевики, которые были подготовлены и вооружены американской стороной, что является еще одним подтверждением информации Генштаба РФ, который неоднократно сообщал о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) проходят боевую подготовку на американских военных базах в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #хмеймим #боевики #клинцевич
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        21:23   28 Декабря 2017
        689
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        3664
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        255
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        436