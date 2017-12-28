Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Вице-спикер Рады: Киев готов идти на компромиссы для освобождения пленных в Донбассе
Политика
Пентагон: США полностью соблюдают договор по РСМД
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пентагон: США полностью соблюдают договор по РСМД

    21:38  28 Декабря 2017  /обновлено: 21:38  28 Декабря 2017
    266

    Пентагон: США полностью соблюдают договор по РСМД

    Вашингтон, 28 декабря. Соединенные штаты полностью соблюдают договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), подчеркнули в Пентагоне в ответ на заявление МИД России. Соответствующий комментарий сделал представитель американского оборонного ведомства Джонни Майкл.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что размещение в Японии элементов системы ПРО США будет означать нарушение Вашингтоном договора о РСМД.

    «Министерство обороны действует согласно со всеми обязательствами в соответствии с договором о РСМД. Американское правительство, напротив, обнаружило, что Россия нарушает обязательства договора о РСМД», – приводит слова Майкла РИА Новости.

    Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее одобрил введение новых санкций против России в связи с якобы имеющим место нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В МИД РФ уже отметили, что позиция США безосновательна, а также выразили надежду, что США откажутся от санкций.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #захарова #пентагон #рсмд
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        21:23   28 Декабря 2017
        689
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        3664
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        255
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        436