Пентагон: США полностью соблюдают договор по РСМД

Вашингтон, 28 декабря. Соединенные штаты полностью соблюдают договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), подчеркнули в Пентагоне в ответ на заявление МИД России. Соответствующий комментарий сделал представитель американского оборонного ведомства Джонни Майкл.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что размещение в Японии элементов системы ПРО США будет означать нарушение Вашингтоном договора о РСМД.

«Министерство обороны действует согласно со всеми обязательствами в соответствии с договором о РСМД. Американское правительство, напротив, обнаружило, что Россия нарушает обязательства договора о РСМД», – приводит слова Майкла РИА Новости.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее одобрил введение новых санкций против России в связи с якобы имеющим место нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В МИД РФ уже отметили, что позиция США безосновательна, а также выразили надежду, что США откажутся от санкций.