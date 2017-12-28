Путин увеличил число машин с «мигалками» для своей администрации

Москва, 28 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение увеличить число автомобилей в гараже администрации главы государства, оснащенных спецсигналами. Соответствующий документ была опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности… изменение», — указано в документе.

Как отмечено в президентском указе, число таких машин было увеличено с 22 до 23.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Владимирович Путин одобрил внесение изменений в законодательство, которые позволяют увеличить число автомобилей Совета Федерации с «мигалками» с пяти до шести.