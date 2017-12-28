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Путин увеличил число машин с «мигалками» для своей администрации
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    Путин увеличил число машин с «мигалками» для своей администрации

    22:00  28 Декабря 2017
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    Путин увеличил число машин с «мигалками» для своей администрации

    Москва, 28 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение увеличить число автомобилей в гараже администрации главы государства, оснащенных спецсигналами. Соответствующий документ была опубликован на официальном портале правовой информации.

    «Внести в перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности… изменение», — указано в документе.

    Как отмечено в президентском указе, число таких машин было увеличено с 22 до 23.

    Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Владимирович Путин одобрил внесение изменений в законодательство, которые позволяют увеличить число автомобилей Совета Федерации с «мигалками» с пяти до шести.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #мигалки #спецсигналы
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