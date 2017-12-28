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Украина
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Экономика
Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов
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    Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

    21:23  28 Декабря 2017  /обновлено: 21:24  28 Декабря 2017
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    Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

    Москва, 28 декабря. Россия готова рассмотреть различные варианты по урегулированию спора вокруг долга в размере 3 млрд долларов, который Украина должна была выплатить еще в декабре 2015 года. Об этом в четверг заявил министр финансов России Антон Силуанов.

    По его словам, российская сторона согласна рассмотреть возможность досрочной реализации долга или же его обмена на другие ценные бумаги.

    Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

    «Если мы найдем, договоримся о предложении досрочной реализации этого долга или обмена его на другие бумаги — готовы рассматривать любые предложения. В настоящий момент каких-либо переговоров с Украиной не ведется», — отметил глава Минфина.

    Напомним, что спор вокруг долга Украины продолжался с 2015 года. Речь идет о выпущенных Украиной евробондах, которые Россия приобрела в конце 2013 года. В декабре 2015 года Киев должен был расплатиться по долговым обязательствам, однако он так и не сделал этого, допустив технический дефолт.

    В марте этого года Высокий суд Лондона принял решение в пользу России, обязав Киев выплатить 3 млрд номинальной стоимости евробондов, а также набежавшие за это время проценты.  

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #украина #силуанов #долг
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