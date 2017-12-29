Сирия, 29 декабря. Силы САР при помощи ВКС РФ освободили три населенных пункта в провинции Идлиб. Курдские бойцы признали свою причастность к эвакуации террористов ИГ1 из Ракки. Боевики «Тахрир Аш-Шам» покинут район Бейт Джинна сегодня, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжили оказывать САА поддержку в южной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли города Аль-Мушейрифа, Даджадж и Тамат Аль-Калифа и три вершины вблизи города Абу Дали в Идлибе; вели перестрелки с «Ан-Нусрой»*** северо-западнее Алеппо.

«Исламское государство»1: подверглось ударам САА в районе деревни Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора; напало на КПП «Хашд Аш-Шааби» у сирийско-иракской границы; потеряло танк в боях с «Нусрой» на северо-востоке Хамы; атаковало позиции курдов у населенного пункта Гаранидж в Дейр-эз-Зоре; продолжило столкновения с турецкими силами в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: попыталась провезти контрабандное оружие в Восточную Гуту; покинет район Бейт Джинна в Дамаске уже сегодня; вела огонь по жилому кварталу Аль-Баас в Хаме; подверглась ударам САА к северу от Хамы; ожидает подкрепление на северо-востоке провинции Хама.

«Джейш Аль-Ислам»*****: отпустила из плена 28 мирных жителей в районе Восточной Гуты.

Курды: захватили город Сунейда на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор; подтвердили сообщения об эвакуации ИГИЛовцев из Ракки; заняли часть населенного пункта Хаджин в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки в рамках соглашения, заключенного днем ранее между исламистами антиправительственной организации «Хайят Тахрир Аш-Шам» и силами САР, была эвакуирована новая группа мирных жителей, попавших в плен. Согласно данным новостного портала Al Masdar News, около 30 человек покинули Восточную Гуту и прибыли в Дамаск, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Напомним, ранее оккупированные боевиками районы также покинула группа из 34 человек, среди которых находились несовершеннолетние дети. Помощь в вывозе граждан оказывала организация сирийский Красный полумесяц.

Во второй половине дня исламисты попытались провезти в оккупированные районы Восточной Гуты крупную партию оружия и боеприпасов, однако благодаря информации, своевременно полученной от жителей провинции Даръа, контрабанду удалось обнаружить и изъять, сообщал новостной портал Al Masdar News.

Появилась информация о предстоящей эвакуации боевиков из района Западной Гуты. Как передавал военный источник в социальной сети Twitter (almodawanah), первая группа радикалов направится в провинции Идлиб и Даръа сегодня днем.

Провинция Алеппо

В западных районах города Алеппо на протяжении всего дня отмечалось вооруженное противостояние между исламистами союзных формирований «Файлак Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам» и подразделениями армии САР. Как передавал Telegram- канал (NRVR11), взаимные обстрелы отмечались в районе населенных пунктов Хан Аль-Асаль и Баянун, а также на окраине квартала Ар-Рашидин. Поддержку правительственным войскам оказывали сирийские военные самолеты, наносившие авиаудары по укрепрайонам радикалов вооруженной оппозиции в окрестностях поселения Аль-Атшана. По данным информагентства Damascus Now, в результате столкновений боевики лишились пикапа с крупнокалиберной пулеметной установкой.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская демократическая армия**** (SDF), выступающая в регионе при поддержке международной коалиции во главе с США, вновь столкнулась с террористами «Исламского государства», бежавшими на левый берег Евфрата над натиском сирийских войск и ВКС РФ в самом начале текущего месяца. По информации агентства новостей Terror Monitor, радикалы террористической группировки напали на КПП курдов у населенного пункта Гаранидж, убив двух курдских бойцов.

После этого «демократические силы» выступили против ИГИЛовцев близ города Сунейда в юго-восточной части Дейр-эз-Зора и захватили его. Кроме того, силам SDF удалось занять часть города Хаджин, передавал военный источник в сети Twitter (VivaRevolt). Бои все еще не утихают.

К вечеру отмечались вооруженные стычки между войсками САР и боевиками ИГ недалеко от деревни Ас-Суса, расположенной вблизи районов, оккупированных курдами. Группа террористов подверглась артиллерийским ударам САА, передавал военный источник на своей странице в Twitter (sy_alhadth).

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) и проасадовские отряды при поддержке российских ВКС продолжили наступать на позиции террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» в районе между Идлибом и Хамой. Военный источник в сети Telegram (NRVR11) передавал, что после нескольких боевых вылетов авиации РФ и САР в районе деревень Ариха, Хан Сабиль и Джарджаназ войскам Башара Асада удалось значительно продвинуться в регионе. Так, под контроль правительственной армии перешли населенные пункты Аль-Мушейрифа, Даджадж и Тамат Аль-Калифа. Более того, во второй половине дня САА при помощи ВКС РФ удалось занять высоты Аль-Варид, Аль-Мактаа и Ад-Дажадж вблизи стратегического города Абу Дали. Сведений о потерях со стороны «Тахрир Аш-Шам» так и не поступало.

Провинция Ракка

Несмотря на то, что город Ракка уже более двух месяцев находится под контролем Демократической армии Сирии (SDF), население столицы провинции до сих пор не может почувствовать себя в безопасности, поскольку прежде всего не завершены работы по обезвреживанию мин, оставленных ИГИЛовцами перед эвакуацией. Как передавал Telegram-канал (NRVR11), двое гражданских лиц были убиты во время взрыва в центре города.

Кроме того, курды не ведут никаких работ по налаживанию нормальной жизни в городе. По данным военного источника в Twitter (QSD_Jabha), гуманитарную помощь нуждающемуся населению восточных районов провинции оказали сами жители Ракки. Порядка 450 наборов с теплыми вещами, обувью и одеялами получили бедствующие гражданские лица, проживающие в деревне Рак Сахля Аль Банат.

Появились новые доказательства существования секретного соглашения между проамериканскими курдскими силами и боевиками «Исламского государства». Информагентство Al Masdar News опубликовало видео, на котором запечатлена эвакуация террористов из Ракки в сопровождении курдских бойцов. Кроме того, один из солдат SDF подтверждает это в ходе интервью. Напомним, о тайном договоре SDF и ИГИЛ1 было известно и ранее. В том числе об этом заявлял и бывший спикер формирования Талал Сило.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама в течение всего дня фиксировались перестрелки между правительственной армией и отрядами «Джебхат Ан-Нусры»1. Как передавал новостной портал Damascus Now, жилой квартал Аль-Баас в Хаме подвергся ракетному обстрелу исламистов. Жертв среди мирного населения нет, однако несколько домов были разрушены. После этого сирийские войска нанесли ответные удары по укрепрайонам «Тахрир Аш-Шам» к северу от столицы региона вблизи населенных пунктов Аль-Латамина и Аз-Зака.

Северо-восточнее Хамы разворачивались бои между террористами «Исламского государства» с одной стороны и отрядами «Джебхат Ан-Нусры» и союзными ей формированиями — с другой. Как заявляли оппозиционные СМИ, исламистам удалось уничтожить танк радикалов ИГ. Кроме того, сообщалось, что на помощь «Нусре» отправятся боевики, базирующиеся в Идлибе.

Ирак

В провинции Салах Эд-Дин началась новая операция по ликвидации подпольных формирований «Исламского государства». Проправительственные Силы народной мобилизации проводили обыски в районе горного массива Хармин.

Между тем террористы «Исламского государства» активизировались в районе сирийско-иракской границы. ИГИЛовцы атаковали позиции ополченцев «Хашд Аш-Шааби» недалеко от города Таль Сафук. О потерях сторон до сих пор не сообщалось.

В северной части страны вновь происходили боестолкновения между турецкими войсками и курдской Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщало агентство новостей TRT Al Arabiya.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)