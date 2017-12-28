США поддержали обмен пленными в Донбассе

Вашингтон, 28 декабря. Обмен пленными между республиками Донбасса и властями Украины является шагом навстречу реализации Минских соглашений. С таким заявлением выступила в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

По ее словам, власти США приветствуют обмен пленными, отмечая важность этого шага для реализации Минских соглашений.

«Этот обмен является шагом в направлении имплементации Минских соглашений», – отметила в своем заявлении глава пресс-службы Госдепартамента.

Также Науэрт подчеркнула, что США считают крайне важным возвращение российских представителей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Стоит отметить, что США по-прежнему безосновательно обвиняют Россию в разжигании конфликта.

Напомним, что в среду на юго-востоке Украины состоялся самый крупный за все время конфликта в Донбассе обмен пленными. Украинской стороне передали 73 человека, а ДНР и ЛНР – 165 и 73 человека соответственно.