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Украина
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США поддержали обмен пленными в Донбассе
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    США поддержали обмен пленными в Донбассе

    21:17  28 Декабря 2017  /обновлено: 21:17  28 Декабря 2017
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    США поддержали обмен пленными в Донбассе

    Вашингтон, 28 декабря. Обмен пленными между республиками Донбасса и властями Украины является шагом навстречу реализации Минских соглашений. С таким заявлением выступила в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

    По ее словам, власти США приветствуют обмен пленными, отмечая важность этого шага для реализации Минских соглашений.

    «Этот обмен является шагом в направлении имплементации Минских соглашений», – отметила в своем заявлении глава пресс-службы Госдепартамента.

    Также Науэрт подчеркнула, что США считают крайне важным возвращение российских представителей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

    Стоит отметить, что США по-прежнему безосновательно обвиняют Россию в разжигании конфликта.

    Напомним, что в среду на юго-востоке Украины состоялся самый крупный за все время конфликта в Донбассе обмен пленными. Украинской стороне передали 73 человека, а ДНР и ЛНР – 165 и 73 человека соответственно.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #донбасс #пленные #госдеп #обмен
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