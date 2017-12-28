Xiaomi скопировала у Apple некоторые функции iPhone X

Москва, 28 декабря. Китайская компания Xiaomi начала тестировать новую систему управления смартфоном с помощью жестов. Функция управления жестами доступна в бета-версии прошивки MIUI 9. Новая функция может использоваться в тестовом режиме на устройствах серий Mi Mix и Redmi 5.

По данным портала Phone Arena, система управления жестами Xiaomi практически полностью повторяет разработку компании Apple, которая используется в новых iPhone X. К примеру, чтобы свернуть приложение нужно провести пальцем вверх от нижней границы экрана, быстрое переключение между приложениями осуществляется смахиванием слева или справа к центру экрана. При этом аналогичные жесты управления применяются в iPhone X.

Стоит отметить, что в сентябре на презентации Mi Mix 2 в Xiaomi решили подшутить над компаниями Samsung и Apple. В ходе презентации на одном из слайдов Xiaomi изобразила смартфоны в виде человеческих лиц, волосы и борода которых символизировали рамки вокруг экрана.