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Технологии
Xiaomi скопировала у Apple некоторые функции iPhone X
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    Xiaomi скопировала у Apple некоторые функции iPhone X

    21:07  28 Декабря 2017  /обновлено: 21:07  28 Декабря 2017
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    Xiaomi скопировала у Apple некоторые функции iPhone X

    Москва, 28 декабря. Китайская компания Xiaomi начала тестировать новую систему управления смартфоном с помощью жестов. Функция управления жестами доступна в бета-версии прошивки MIUI 9. Новая функция может использоваться в тестовом режиме на устройствах серий Mi Mix и Redmi 5.

    По данным портала Phone Arena, система управления жестами Xiaomi практически полностью повторяет разработку компании Apple, которая используется в новых iPhone X. К примеру, чтобы свернуть приложение нужно провести пальцем вверх от нижней границы экрана, быстрое переключение между приложениями осуществляется смахиванием слева или справа к центру экрана. При этом аналогичные жесты управления применяются в iPhone X.

    Стоит отметить, что в сентябре на презентации Mi Mix 2 в Xiaomi решили подшутить над компаниями Samsung и Apple. В ходе презентации на одном из слайдов Xiaomi изобразила смартфоны в виде человеческих лиц, волосы и борода которых символизировали рамки вокруг экрана.

    Автор: Алексей Громов
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    #apple #xiaomi #жесты #управление #iphone x
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