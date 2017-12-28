Мощный взрыв прогремел возле полицейского участка на юге Турции

Адана, 28 декабря. Мощный взрыв прогремел в четверг возле полицейского участка на юге Турции. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Инцидент произошел в районе Сейхан города Адана. Что спровоцировало взрыв — пока неясно. На месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи, сообщает Associated Press.

Напомним, что последний крупный теракт в Турции произошел 1 января 2017 года, когда боевик открыл огонь по посетителям ночного клуба Reina в Стамбуле, убив 39 человек и ранив еще 69. В момент нападения в клубе находились 700-800 человек, которые праздновали Новый год. Главным подозреваемым является уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов.