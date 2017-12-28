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Политика
Президент Италии объявил о роспуске парламента
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    Президент Италии объявил о роспуске парламента

    21:04  28 Декабря 2017  /обновлено: 21:04  28 Декабря 2017
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    Президент Италии объявил о роспуске парламента

    Рим, 28 декабря. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг распустил парламент страны. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии политика.

    Данное решение связано с истечением срока полномочий законодательного органа. Маттарелла также встретится с председателем итальянского правительства Паоло Джентилони и спикерами двух палат парламента.

    Дата следующих выборов в Италии будет объявлена по итогам заседания кабинета министров.

    Напомним, ранее премьер-министр Италии Паоло Джентилони рассказал о том, что он продолжит возглавлять кабмин до выборов, которые должны пройти уже в первой половине 2018 года.

    «Я буду руководить до выборов, когда, я надеюсь, моя политическая роль даст возможность получить исполнительный орган с четкими характеристиками», — объяснил журналистам итальянский политик.

    Автор: Алексей Громов
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    #италия
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