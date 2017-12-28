Президент Италии объявил о роспуске парламента

Рим, 28 декабря. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг распустил парламент страны. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии политика.

Данное решение связано с истечением срока полномочий законодательного органа. Маттарелла также встретится с председателем итальянского правительства Паоло Джентилони и спикерами двух палат парламента.

Дата следующих выборов в Италии будет объявлена по итогам заседания кабинета министров.

#BREAKING In #Italy, the parliament was dissolved.



Italian President Sergio Mattarella signed a decree Thursday to dissolve parliament and send the country to fresh elections next year. pic.twitter.com/7DGX4H2aUB — EHA News (@eha_news) December 28, 2017

Напомним, ранее премьер-министр Италии Паоло Джентилони рассказал о том, что он продолжит возглавлять кабмин до выборов, которые должны пройти уже в первой половине 2018 года.