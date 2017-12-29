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Сирия новости 29 декабря 07.00: США тренируют бывших боевиков ИГ в Хомсе, курды ждут удара Турции у Африна
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    Сирия новости 29 декабря 07.00: США тренируют бывших боевиков ИГ в Хомсе, курды ждут удара Турции у Африна

    7:00  29 Декабря 2017
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    Армия Турции

    Сирия, 29 декабря. Курды заявили о готовящейся серии атак Турции и подконтрольных ей боевиков на северо-западе от Алеппо. Спецслужбы США тренируют сотни бывших боевиков ИГ1 в лагере «Ар-Рукбан» в провинции Хомс. Анкара оказывает поддержку союзникам «Джебхат ан-Нусры»***1 на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: находятся под угрозой наступления отрядов «Джейш Аль-Иззы», поддерживаемых Турцией, в районе Аль-Латамины к северу от Хамы.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вновь объединилась с «Нур ад-Дин аз-Зенки» с целью совместного противостояния армии САР; перебрасывает силы из-под Алеппо на границу провинций Идлиб и Хама.

    Курды: заявили о подготовке Турцией серии атак на позиции YPG сразу на двух направлениях к северо-западу от Алеппо.

    Международная коалиция: провела встречу с лидерами SDF****, выступив против решения курдов отдать часть территорий на восточном берегу Евфрата под контроль официального Дамаска; готовит несколько сотен бывших боевиков ИГИЛ1 на юге Хомса для противостояния армии САР.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Согласно данным военных источников курдского новостного портала ARA News, в ближайшее время высока вероятность того, что боевики союзных Анкаре незаконных группировок — Сирийской свободной армии (ССА)** и «Ахрар аш-Шам» — попытаются совершить попытки прорыва обороны Отрядов народной самообороны (YPG) на северо-западе провинции Алеппо при поддержке артиллерии турецкой армии. Под угрозой находятся позиции курдов близ линии фронта в районах Мараназ и Шейх Акиль. Отмечается, что целью атак будет, прежде всего, оценка реакции со стороны Ирана и России, которые наряду с Турцией являются странами-гарантами перемирия в САР. В дальнейшем это позволит Анкаре принять окончательное решение относительно возможной антикурдской операции «Меч Евфрата» в районе ключевого города Африн.

    По информации подконтрольного исламистам портала Qalaat Al Mudiq, конфликт между группировками «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» был урегулирован. В связи с этим «Джебхат ан-Нусра» перебрасывает отряды боевиков из города Кафр Хамра к западу от Алеппо к линии соприкосновения с войсками САР на границе провинции Идлиб и Хама. Теперь главари антиправительственных формирований планируют провести встречу по вопросам организации совместного наступления против Сирийской арабской армии (САА).

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Внутри анклава поддерживаемых США антиправительственных сил вблизи населенного пункта Ат-Танф, расположенного на юге провинции Хомс, в данный момент сохраняется присутствие до 1500 боевиков так называемой «Новой сирийской армии» (НСА). Об этом на своей странице в Twitter (@sayed_ridha) сообщает военный источник. В состав этого формирования, созданного американскими спецслужбами, входят отряды «Джейш Усуд аш-Шаркия», «Бригада мученика Ахмада аль-Абдо» и «Лива Шухада Эль-Карьятейн». По данным источника, в лагере «Ар-Рукбан» в настоящий момент также проходят подготовку несколько сотен бывших ИГИЛовцев, переброшенных американскими военными из пустынных районов провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, недавно руководитель Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил о том, что Соединенные Штаты готовят новую террористическую группировку для дестабилизации обстановки в арабской республике на своих базах в САР — прежде всего, в районе Ат-Танфа, а также у города Аш-Шаддади в провинции Хасака.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    В населенном пункте Джадид Бу Хайер, находящемся на восточном берегу Евфрата к юго-востоку от города Дейр-эз-Зор, состоялась встреча между командирами группировки ВС США в САР и курдских Демократических сил Сирии (SDF), пользующихся поддержкой со стороны Вашингтона. Как передал в соцсети Twitter (@VivaRevolt) местный военный источник, на повестке стоял вопрос о недопущении перехода Джадид Бу Хайера, а также соседних поселений Ад-Дахла и Джадид Укайдат под контроль правительственных сил Сирии. Поводом для вмешательства американских военных стали сведения о том, что курдские бойцы YPG решили передать указанные поселения в ведение законных властей арабской республики. Информация об итогах данной встречи в настоящий момент устанавливается.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Военный источник заявил на своей странице в Twitter (@IvanSidorenko1) о том, что боевики исламистской группировки «Джейш Аль-Изза», выступающей в борьбе с правительственными войсками САР в северной части провинции Хама заодно с террористической коалицией «Тахрир аш-Шам», получают поддержку в виде поставок оружия и боеприпасов со стороны Турции. По его сведениям, недавно к позициям радикалов прибыл новый военный кнвой. Таким образом, ожидается, что в ближайшее время исламисты могут начать наступление на подконтрольный САА населенный пункт Халфая. В качестве плацдарма отряды «Джейш Аль-Изза» будут использовать свой главный оплот — город Аль-Латамина.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #сирия #алеппо #иг #турция #хама #игил #курды #дейр-эз-зор #идлиб #джебхат ан-нусра #хомс #африн #sdf #ypf
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