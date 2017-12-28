Ветераны АТО заблокировали автовокзал в Днепре из-за отказа в льготном проезде

Днепр, 28 декабря. Так называемые «ветераны АТО» парализовали работу автовокзала в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) из-за отказа кассира продать льготный билет.

Причиной отказа стал сбой в работе программы, который не позволил напечатать билет по специальному тарифу для участников боевых действий. Возмущенные силовики блокировали выезд с территории автовокзала и вызвали патрульную полицию. Для разбирательства на место были вызваны инспекторы «Укртрансбезопастности», пишут украинские СМИ.

Напомним, что, согласно украинскому законодательству, ветераны АТО не просто имеют право на бесплатный проезд на транспорте, но и могут получить льготный билет вне очереди.

Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, который позволяет возобновить полномасштабные военные действия на востоке страны, несмотря на минские соглашения. Представители ДНР и ЛНР также ожидают активных военных действий со стороны Киева в связи с решением США и Канады организовать поставки летального оружия украинской армии.