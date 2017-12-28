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Стало известно, сколько спортсменов из России примут участие в Олимпиаде-2018
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    Стало известно, сколько спортсменов из России примут участие в Олимпиаде-2018

    20:35  28 Декабря 2017  /обновлено: 20:35  28 Декабря 2017
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    Стало известно, сколько спортсменов из России примут участие в Олимпиаде-2018

    Пхенчхан, 28 декабря. Президент организационного комитет зимних Олимпийских игр в Южной Корее Ли Хи Бом заявил, что в состязаниях примут участие 210 российских спортсменов.

    «Мы ожидаем, что в Южную Корею приедут примерно 210 российских спортсменов. Оргкомитет готов поддерживать россиян с первого до последнего дня их пребывания, как и любых других спортсменов», — сказал Бом.

    Зимние Олимпийские игры 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

    Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК,  спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #южная корея #ои-2018 #олимпиада-2018 #спортсмены
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