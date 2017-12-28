Стало известно, сколько спортсменов из России примут участие в Олимпиаде-2018

Пхенчхан, 28 декабря. Президент организационного комитет зимних Олимпийских игр в Южной Корее Ли Хи Бом заявил, что в состязаниях примут участие 210 российских спортсменов.

«Мы ожидаем, что в Южную Корею приедут примерно 210 российских спортсменов. Оргкомитет готов поддерживать россиян с первого до последнего дня их пребывания, как и любых других спортсменов», — сказал Бом.

Зимние Олимпийские игры 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».