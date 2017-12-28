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Украина
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Политика
Лавров пошутил о «вмешательстве» РФ: Императора японского снять не получается
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    Лавров пошутил о «вмешательстве» РФ: Императора японского снять не получается

    20:37  28 Декабря 2017  /обновлено: 20:37  28 Декабря 2017
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    Лавров пошутил о «вмешательстве» РФ: Императора японского снять не получается

    Москва, 28 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пошутил о «вмешательстве» Москвы в выборы в других странах.

    В эфире телеканала НТВ Лавров иронично заявил о том, что российская сторона в 2017 году проделала огромное количество работы. Однако РФ пока не смогла отправить в отставку императора Японии.

    «Из-за этого у нас руки не доходили до других вещей, которые не менее важны... Но пока императора японского снять не получается. Через два года только. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил», — заявил дипломат, отвечая на вопрос журналистов.

    Напомним, император Японии Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года. Его сменит наследный принц Нарухито.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российское вмешательство в выборы президента США было придумано.

    Автор: Алексей Громов
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