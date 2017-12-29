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Новый 2018 год Собаки: новогодние традиции, приметы, запреты, как приманить удачу
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    Новый 2018 год Собаки: новогодние традиции, приметы, запреты, как приманить удачу

    10:00  29 Декабря 2017
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    Новый 2018 год Собаки — как приманить удачу: новогодние традиции, приметы и запреты

    Заканчивается 2017 год, наступает Новый — 2018-й, который по восточному календарю считается годом Желтой Земляной Собаки. А значит, в новогоднюю ночь одеваемся в желтое и оранжевое, едим мясные блюда и фрукты «праздничных» цветов, и вообще всячески балуем и себя, и героиню наступающего года — Собаку. А еще, как говорится, как Новый год встретишь — так его и проведешь. Как встретить Новый год, чтобы он был благополучным, спокойным, сытным и счастливым, подсказывают различные приметы, известные еще с дореволюционных времен и не забытые в советские годы.

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    Как проводить уходящий год

    Ревнители новогодних примет советуют: с 29 по 31 декабря нужно как следует проводить уходящий год — вкусной едой, семейными и дружескими застольями, которым должно сопутствовать праздничное настроение. Тогда и Новый год будет сытным и обильным.

    До Нового года принято раздать все долги (в том числе заплатить налоги и оплатить счета ЖКХ) и попросить прощения у всех, кого ненароком обидели.

    До наступления Нового года нужно тщательно убрать жилище, чтобы следующие двенадцать месяцев жить в чистоте. Рекомендуется также выбросить всю треснувшую посуду, чтобы на будущее защитить себя от потерь и неприятностей.

    Рекомендуется до Нового года выбросить всю треснувшую посуду

    Приметы на Новый год — как провести новогоднюю ночь

    В новогоднюю ночь обычно не спят, а вот с 30 на 31 декабря рекомендуется как следует выспаться, чтобы были силы как следует встретить праздник. Именно с 30 на 31 декабря может присниться сон, который расскажет, каким будет будущий год.

    Новый год лучше провести с родными и друзьями, или самому пойти в гости, тогда одиночество вам точно не грозит.

    На Новый год принято надевать обновку — новую и самую лучшую одежду, чтобы весь будущий год быть нарядными и ухоженными. Не помешают и украшения — если их надеть в новогоднюю ночь, в Новом году вас ждет достаток и даже богатство.

    А вот от старой ненужной одежды и сношенной обуви лучше избавиться, чтобы все неприятности остались в прошлом.

    От старой обуви тоже лучше избавиться

    На новогоднем праздничном столе должно быть вкусное и изобилие, тогда и Новый год будет сытным и изобильным. Помимо мясных деликатесов, на столе должны быть фрукты, орехи и блюда из муки или зерна — все это символизирует достаток.

    В Новый год не стоит играть в азартные игры, чтобы не искушать судьбу

    У кого в Новый год пусто в кармане, тот будет нуждаться следующие двенадцать месяцев. Поэтому, если денег немного, нужно постараться не растратить все до Нового года.

    Приметы про бой курантов при встрече Нового года

    В новогоднюю полночь, когда часы бьют 12 раз, нужно загадать самые заветные желания, которые должны сбыться в Новом году.

    При первом ударе курантов нужно зажать в левой руке монетку и загадать, чтобы в Новом году был достаток. Затем нужно бросить монетку в бокал с шампанским и выпить напиток до дна.

    Во время боя курантов нужно успеть написать на салфетке желание, смять записку и, зажав ее в руке, выпить бокал шампанского. Тогда желание обязательно сбудется.

    Пока бьют куранты надо успеть очистить мандарин и положить его под елку, а потом выпить бокал шампанского. Если все успеете, год будет счастливым.

    Пока бьют куранты надо успеть очистить мандарин и положить его под елку

    Чем больше людей вы поздравите с Новым годом, тем больше удачи вас ждет. Поэтому в новогоднюю ночь смело выходите на улицу и поздравляйте всех, кого встретите.

    Дарите всем подарки, вкусно угощайте гостей, желайте всем счастливого Нового года! И тогда для вас наступающий 2018-й тоже сложится удачно и счастливо!

    С Новым годом!

    Автор: Алексей Громов
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    #приметы #год собаки #новый год 2018
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