Пентагон ушел от ответа на обвинения МИД РФ в создании глобальной ПРО США

Вашингтон, 28 декабря. В Пентагоне отказались комментировать обвинения со стороны МИД РФ о том, что размещение американских комплексов противоракетной обороны в Японии является еще одним шагом по созданию полноценного Азиатско-Тихоокеанского сегмента глобальной ПРО США. Пентагон ушел от ответа на обвинения МИД РФ, предложив журналистам задать данный вопрос властям Японии.

«Предлагаю вам обратиться по этому вопросу к правительству Японии», — сказал официальный представитель Пентагона в комментарии РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение властей Японии разместить комплексы противоракетной обороны США Aegis Ashore вызывает серьезную обеспокоенность в Москве. По ее словам, комплексы Aegis Ashore оснащаются универсальными пусковыми установками, которые способны применять ударные вооружения.