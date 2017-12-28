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Пентагон ушел от ответа на обвинения МИД РФ в создании глобальной ПРО США
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    Пентагон ушел от ответа на обвинения МИД РФ в создании глобальной ПРО США

    20:20  28 Декабря 2017  /обновлено: 20:20  28 Декабря 2017
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    Пентагон ушел от ответа на обвинения МИД РФ в создании глобальной ПРО США

    Вашингтон, 28 декабря. В Пентагоне отказались комментировать обвинения со стороны МИД РФ о том, что размещение американских комплексов противоракетной обороны в Японии является еще одним шагом по созданию полноценного Азиатско-Тихоокеанского сегмента глобальной ПРО США. Пентагон ушел от ответа на обвинения МИД РФ, предложив журналистам задать данный вопрос властям Японии.

    «Предлагаю вам обратиться по этому вопросу к правительству Японии», — сказал официальный представитель Пентагона в комментарии РИА Новости.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение властей Японии разместить комплексы противоракетной обороны США Aegis Ashore вызывает серьезную обеспокоенность в Москве. По ее словам, комплексы Aegis Ashore оснащаются универсальными пусковыми установками, которые способны применять ударные вооружения.

    Автор: Алексей Громов
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