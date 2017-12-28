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Трамп обвинил Китай в экономическом сотрудничестве с КНДР
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    Трамп обвинил Китай в экономическом сотрудничестве с КНДР

    20:00  28 Декабря 2017  /обновлено: 20:01  28 Декабря 2017
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    Трамп обвинил Китай в экономическом сотрудничестве с КНДР

    Вашингтон, 28 декабря. Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении санкций, введенных против КНДР. По его словам, Пекин продолжает поставлять Пхеньяну нефть, что подрывает все попытки решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова.

    «Поймали с поличным — очень разочарованы тем, что Китай позволяет себе продолжать поставки нефти в Северную Корею. Мы никогда не достигнем  дружеского решения северокорейской проблемы, пока это будет продолжаться», — пишет Трамп в Twitter.    

    Напомним, что 22 декабря ООН приняла решение ужесточить санкции против КНДР в связи с осуществленными 29 ноября ракетными испытаниями. Пхеньян тогда заявил об успешном тестовом запуске баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, по словам северокорейского руководства, способна доставить ядерный заряд в любую точку на всей территории США.  

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #нефть #трамп #кндр #китай #поставки
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