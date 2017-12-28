Трамп обвинил Китай в экономическом сотрудничестве с КНДР

Вашингтон, 28 декабря. Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении санкций, введенных против КНДР. По его словам, Пекин продолжает поставлять Пхеньяну нефть, что подрывает все попытки решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова.

«Поймали с поличным — очень разочарованы тем, что Китай позволяет себе продолжать поставки нефти в Северную Корею. Мы никогда не достигнем дружеского решения северокорейской проблемы, пока это будет продолжаться», — пишет Трамп в Twitter.

Напомним, что 22 декабря ООН приняла решение ужесточить санкции против КНДР в связи с осуществленными 29 ноября ракетными испытаниями. Пхеньян тогда заявил об успешном тестовом запуске баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, по словам северокорейского руководства, способна доставить ядерный заряд в любую точку на всей территории США.