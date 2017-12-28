Новогоднее обращение Путина впервые покажут в полночь по всей России

Москва, 28 декабря. Традиционное новогоднее обращение президента России Владимира Путина к жителям страны будет транслироваться в 23:55 в 11 часовых поясах. Об этом сообщает Первый канал.

Россия растянулась на 11 часовых поясов, однако исторически сложилось так, что трансляция программ Первого канала осуществляется в пяти вещательных зонах, в результате чего зрители из других часовых поясов видели обращение главы государства не в 23:55, а позже или раньше указанного времени.

«Обращение президента и все новогодние программы канала зрители смогут увидеть во всех часовых поясах без смещения времени. В ночь с 31 декабря на 1 января это произойдет впервые в телевизионной истории», — говорится в сообщении.

Для обеспечения трансляции новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина с учетом часовых поясов будут задействованы группировка космической связи, спутники и кабельные сети.