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Экономика
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Россия
В Ингушетии усилят меры безопасности после взрыва в Петербурге
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    В Ингушетии усилят меры безопасности после взрыва в Петербурге

    19:49  28 Декабря 2017  /обновлено: 19:49  28 Декабря 2017
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    В Ингушетии усилят меры безопасности после взрыва в Петербурге

    Нальчик, 28 декабря. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил усилить меры безопасности в регионе после взрыва бомбы в Санкт-Петербурге.

    «Трагедия, произошедшая вчера в Санкт-Петербурге, показывает, что нам надо больше и внимательнее работать в местах массового скопления людей, обеспечивать порядок не только на уличных мероприятиях, но и в крупных торгово-развлекательных центрах», — отметил политик.

    По словам Евкурова, злоумышленники не оставляют попыток совершения терактов на территории России. Поэтому он потребовал проверить работу систем видеонаблюдения в местах скопления людей.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в результате взрыва самодельной бомбы в петербургском супермаркете «Перекресток» пострадали 13 человек. Непосредственно президент Российской Федерации Владимир Путин назвал данный инцидент терактом.

    Автор: Алексей Громов
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