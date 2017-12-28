В Ингушетии усилят меры безопасности после взрыва в Петербурге

Нальчик, 28 декабря. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил усилить меры безопасности в регионе после взрыва бомбы в Санкт-Петербурге.

«Трагедия, произошедшая вчера в Санкт-Петербурге, показывает, что нам надо больше и внимательнее работать в местах массового скопления людей, обеспечивать порядок не только на уличных мероприятиях, но и в крупных торгово-развлекательных центрах», — отметил политик.

По словам Евкурова, злоумышленники не оставляют попыток совершения терактов на территории России. Поэтому он потребовал проверить работу систем видеонаблюдения в местах скопления людей.

Напомним, ранее стало известно о том, что в результате взрыва самодельной бомбы в петербургском супермаркете «Перекресток» пострадали 13 человек. Непосредственно президент Российской Федерации Владимир Путин назвал данный инцидент терактом.