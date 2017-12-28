Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Московский суд арестовал экс-директора фабрики «Меньшивик»
Украина
Российский гимн заиграл на заседании парламента Киевской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российский гимн заиграл на заседании парламента Киевской области

    19:35  28 Декабря 2017  /обновлено: 19:35  28 Декабря 2017
    1532

    Российский гимн заиграл на заседании парламента Киевской области

    Киев, 28 декабря. Российский гимн неожиданно заиграл во время заседания Ирпенского городского совета Киевской области, сообщил председатель Ирпеня Владимир Карплюк.

    По его словам, гимн подменили представители оппозиции с целью спровоцировать конфликт в парламенте, однако это не смутило депутатов. Лишившись музыкального сопровождения, они спели украинский гимн без музыки.

    «Гимн Украины был прерван вставкой из гимна России. Оппоненты городской власти подменили флешку с гимном с целью спровоцировать конфликт в горсовете», — пишет Карплюк в Facebook.

    Председатель Ирпеня добавил, что депутаты обратятся в СБУ с жалобой на «сепаратистов», устроивших провокацию.

    Напомним, что отношения между Москвой и Киевом обострились после государственного переворота на Украине в 2014 году и с тех пор продолжают ухудшаться. Депутаты Верховной рады Украины в ноябре даже заявили о намерении разорвать дипломатические отношения с Россией и официально обозначить ее «страной-агрессором», однако данные поправки так и не были приняты.  

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #киев #депутаты #парламент #гимн
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        2553
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        236
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        423
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        5134