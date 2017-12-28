Российский гимн заиграл на заседании парламента Киевской области
Киев, 28 декабря. Российский гимн неожиданно заиграл во время заседания Ирпенского городского совета Киевской области, сообщил председатель Ирпеня Владимир Карплюк.
По его словам, гимн подменили представители оппозиции с целью спровоцировать конфликт в парламенте, однако это не смутило депутатов. Лишившись музыкального сопровождения, они спели украинский гимн без музыки.
«Гимн Украины был прерван вставкой из гимна России. Оппоненты городской власти подменили флешку с гимном с целью спровоцировать конфликт в горсовете», — пишет Карплюк в Facebook.
Председатель Ирпеня добавил, что депутаты обратятся в СБУ с жалобой на «сепаратистов», устроивших провокацию.
Напомним, что отношения между Москвой и Киевом обострились после государственного переворота на Украине в 2014 году и с тех пор продолжают ухудшаться. Депутаты Верховной рады Украины в ноябре даже заявили о намерении разорвать дипломатические отношения с Россией и официально обозначить ее «страной-агрессором», однако данные поправки так и не были приняты.