Сирия, 28 декабря. Боевики в Хаме получат подкрепление от союзников в Идлибе. Курды захватили часть населенного пункта Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Террористы «спящих ячеек» ИГ1 организовали два взрыва в иракской провинции Багдад, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают ожесточенные бои с «Нусрой»*** на окраине города Абу Дали на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: противостоит курдам на левом берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре; организовало два взрыва в провинции Багдад в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в военной технике в столкновениях с САА к северо-западу от Алеппо; получит подкрепление на северо-востоке провинции Хама; утверждает, что взяла в плен проасадовских бойцов в Хаме.

Курды: захватили часть населенного пункта Хаджин в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Продолжаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными группировками, выступающими на стороне коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», в предместьях административного центра провинции. Информационное агентство Damascus Now передает, что военнослужащие САР уничтожили военный пикап, оснащенный крупнокалиберной пулеметной установкой. Сообщается, что боестолкновения произошли вблизи деревни Баянун к северо-западу от города Алеппо. Как отмечают многие военные эксперты, предполагается, что возросшая активность боевиков в данном районе связана с наступлением правительственной армии на юге соседней провинции Идлиб. Вероятно, действия боевиков направлены на то, чтобы замедлить продвижение САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

После недавнего нападения террористов «Исламского государства» на опорные пункты курдских отрядов, Сирийские демократические силы**** (SDF) атаковали радикалов «Исламского государства» недалеко от города Хаджин и захватили часть населенного пункта. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (VivaRevolt). Бои разворачиваются до сих пор. Напомним, во время бегства с правового побережья Евфрата некоторые террористы переправились через реку на подконтрольные «демократической армии» территории и заняли там некоторые позиции. Западный берег между тем был полностью зачищен силами САР и российскими военными самолетами.

Провинция Идлиб

Оппозиционные источник в социальных сетях Twitter и Telegram (QalaatAlMudiq) и (EMCnewscenter1) передают, что ожесточенные бои на южных окраинах стратегического населенного пункта Абу Дали все еще продолжаются. Напомним, о начале наступления в южной части региона было объявлено в понедельник. Тем временем новостное агентство Al Masdar News опубликовало два видеоролика, на которых запечатлены боевые вылеты российских ВКС. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 сканировали местность, чтобы получить точные координаты для последующих авиаударов по объектам «Джебхат Фатх аш-Шам»1. На второй видеозаписи можно увидеть, как авиация РФ наносит удары по выявленным целям. Информация о потерях со стороны антиправительственного объединения «Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Нусры», пока выясняется.

Провинция Ракка

Местное информационное агентство Euphrates Post опубликовало фотографии административного центра провинции, на которых представлены разрушенные здания и уничтоженная инфраструктура города. Несмотря на «освобождение Ракки» курдами, которое многие местные жители восприняли как новую оккупацию, никаких восстановительных работ в городе не ведется. Напомним, ранее также поступали сообщения о мародерстве со стороны курдских подразделений. К тому же большая часть населенного пункта была разрушена вследствие постоянных бомбардировок международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки. Во время битвы за Ракку СМИ практически ежедневно публиковали сведения о количестве погибших под ударами американских самолетов жителей.

Провинция Хама

Информационный портал EMC News Center, связанный с вооруженной оппозицией, сообщает о том, что боевики, дислоцирующиеся на северо-востоке провинции Хама получат подкрепление. Дополнительные отряды радикалов уже направились из Идлиба. Сообщается, что среди них члены группировок «Ахрар Аш-Шам», «Джейш Аль-Нукба» и «Джейш Идлиб Аль-Хор», выступающие на стороне Сирийской свободной армии** (ССА).

Этот же интернет-портал утверждает, что в результате столкновений с Сирийской арабской армией (САА) и ее союзниками, исламистам удалось взять в плен шестерых солдат проправительственных сил. Кроме того, боевики заявляют, что один из командиров ополченческих отрядов был казнен. Однако на данный момент эти сведения не получили подтверждения.

Ирак

Согласно информации агентства новостей Iraqi News, сразу два теракта произошли в провинции Багдад. Одно из СВУ было заложено в районе Аль-Хасва в населенном пункте Абу-Грейб западнее столицы провинции. Раненный при детонации бомбы мирный житель скончался в больнице. Второй взрыв произошел на юге региона в деревне Саид Абдулла в момент, когда по дороге проезжал автомобиль ополченцев «Хашд Аш-Шааби». Двое проправительственных иракских бойцов, находившиеся в машине на момент взрыва, были доставлены в больницу. Напомним, хотя премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о полном уничтожении «Исламского государства», на территории страны все еще остаются подпольно действующие ячейки террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)