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Общество
Номера федеральных трасс России изменятся с 1 января
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    Номера федеральных трасс России изменятся с 1 января

    19:22  28 Декабря 2017  /обновлено: 19:22  28 Декабря 2017
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    Номера федеральных трасс России изменятся с 1 января

    Москва, 28 декабря. С 1 января 2018 года номера российских федеральных трасс изменяется, сообщается на сайте Росавтодора.

    Так, буква «М» будет использоваться для трасс, которые соединяют Москвы со столицами других государств и субъектов Российской Федерации. Новый закон коснулся трасс М-18 «Кола» и М-20 «Псков», которые теперь будут называться Р-21 «Кола» и Р-23.

    Буква «Р» будет указывать дороги федерального и регионального назначения, которые соединяют административные центры России. Буква «А» предназначена для дорог, которые соединяют крупные транспортные узлы.

    Сообщается, что номер М-11 получит трасса Москва — Санкт-Петербург. Часть автодороги М-6 переименуют в Р-22 «Каспий». Большая часть трассы М-29 «Кавказ» станет Р-217.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #трасса #дорога
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