Номера федеральных трасс России изменятся с 1 января

Москва, 28 декабря. С 1 января 2018 года номера российских федеральных трасс изменяется, сообщается на сайте Росавтодора.

Так, буква «М» будет использоваться для трасс, которые соединяют Москвы со столицами других государств и субъектов Российской Федерации. Новый закон коснулся трасс М-18 «Кола» и М-20 «Псков», которые теперь будут называться Р-21 «Кола» и Р-23.

Буква «Р» будет указывать дороги федерального и регионального назначения, которые соединяют административные центры России. Буква «А» предназначена для дорог, которые соединяют крупные транспортные узлы.

Сообщается, что номер М-11 получит трасса Москва — Санкт-Петербург. Часть автодороги М-6 переименуют в Р-22 «Каспий». Большая часть трассы М-29 «Кавказ» станет Р-217.