Сирия вчера и сегодня: сирийская журналистка дала ФАН интервью о жизни до и после операции ВКС РФ

Члены съемочной команды Федерального агентства новостей (ФАН) встретились в Дамаске с сирийской журналисткой Нур Молхем, которая неоднократно сотрудничала с нашим изданием в качестве стрингера. Она рассказала о зарождении вооруженного конфликта в САР, о настроениях среди мирного населения, об отношении сирийского народа к участию ВКС РФ, а также о многом другом.

По словам Молхем, кризис начался с банальной мелочи, с незначительных недовольств, которые бывают в любой стране. Но в результате конфликт разросся в настоящую войну, и потому тут вряд ли обошлось без внешнего вмешательства. Не случайно самая напряженная обстановка сохранялась именно в приграничных зонах, где боевики получали контрабандное оружие и боеприпасы от своих покровителей.

«Все началось с банальной мелкой проблемы, которая в дальнейшем вышла за пределы провинции и переросла в нечто большое. По мере раздувания конфликта открывались все новые противоречия. Дело дошло и до религии: некоторые участники конфликта начали давить с этой стороны. Ряд так скажем «религиозных деятелей» начали сеять раздор в рядах верующих мирных жителей. Хочу отметить, что правительство САР изначально старалось урегулировать конфликт миром, организовав обеспечение безопасности с помощью одной только безоружной полиции. Но потом начались убийства в рядах правоохранительных органов, военнослужащих, из разведки. И уже на этом этапе правительство решило защищаться», — подчеркнула наша собеседница.

Однако, даже несмотря на несколько лет тяжелой войны, сирийцы в большинстве своем не теряют оптимизма, заметила журналистка. Даже те семьи, которым не повезло оказаться на оккупированной террористами территории, смогли приспособиться к тяжелым условиям и в настоящий момент продолжают верить, что Сирия вскоре возродиться и даже станет еще лучше, чем прежде.

«Наверно, нет ни одной семьи в САР, которая не потеряла бы в этой войне сына, двух или даже больше. Нет ни одной семьи в стране, которая не лишилась бы чего-то ценного, которая не понесла какого-то ущерба — не важно, материального или духовного. И несмотря на все это, вера оставалась: вера в победу и в светлое будущее. Люди мыслят позитивно, потому что грядет этап восстановления. Все, что было разрушено войной, будет строиться заново», — уверена девушка.

Эти оптимизм и уверенность, в частности, связаны с появлением на территории Сирии российских ВКС. Их помощь вселила надежду, и, как скоро выяснилось, не обманула ожидания мирного населения САР. Молхем также добавила, что Дамаск и Москву всегда объединяла дружба, их добрые отношения начались еще задолго до начала сирийского конфликта.