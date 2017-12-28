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Кадыров: США сами поставили крест на своей демократии
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    Кадыров: США сами поставили крест на своей демократии

    19:59  28 Декабря 2017  /обновлено: 19:59  28 Декабря 2017
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    Кадыров: США поставили крест на своей демократии

    Грозный, 28 декабря. Американская сторона поставила крест на своей демократии. Об этом заявил в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров, который прокомментировал блокировку своих аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram.

    Политик указал на то, что компания «Медиалогия» назвала его блогером 2017 года. На страницы Кадырова было подписано более четырех миллионов человек (США занимали третье место по подпискам). Ежедневно аудитория расширялась на три-четыре тысячи человек (большинство — европейцы).

    «Мне один товарищ из Америки сказал, что я мешаю им очень сильно, так как довожу истину до своих подписчиков… Мой товарищ говорил, что в скором времени я попаду в списки какие-то, и США заблокируют меня», — отметил глава республики.

    Кадыров этому не верил, так как социальные сети должны быть независимыми и объективными.

    «Но они сами поставили крест на своей демократии. Но нас не остановят – мы на правильном пути… Я дальше буду продолжать работать в ВКонтакте, Mylistory, Twitter. Мы будем транслировать правду всеми доступными способами», — резюмировал он.

    Напомним, ранее стало известно о том, что аккаунты главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram заблокированы в связи с тем, что политик был включен властями США в один из санкционных списков.

    Автор: Алексей Громов
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    #кадыров
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