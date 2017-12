Соединенные Штаты готовятся к большой войне далеко от своих границ — СМИ

Соединенные Штаты готовятся к большой войне далеко от своих границ, считает аналитик Питер Корзун. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «US Prepares for Forcible Entry Operations in Remote Theaters of War» («США готовятся к военным операциям в удаленных уголках земного шара»), опубликованной изданием Strategic Culture Foundation.

Главная область, где Америка имеет значительное преимущество перед любым предполагаемым противником, — это логистика. Ни одна другая нация не может бросить вызов способности США проводить зарубежные операции, развертывать и поддерживать силы во всем мире, включая удаленные уголки земного шара. Но, видимо, для Вашингтона даже этого недостаточно, ведь он делает все, чтобы качественно повысить уровень своей логистики. Если проанализировать деятельность вооруженных сил США во всем мире, становится ясно, что Вашингтон готовится к масштабным боевым действиям.

С 9 по 10 декабря ВВС США провели масштабные учения под названием Joint Forcible Entry («Совместное вторжение»), чтобы проверить готовность и скорость мобилизации своих сил. Незадолго до этого НАТО провели учения Mobility Guardian, в которых приняли участие примерно 30 стран. Отрабатывались все элементы операций вторжения на вражескую территорию, включая применение инструментов радиоэлектронной борьбы, а также кибератаки. Были даже задействованы самолеты Boeing С-17, способные долететь до любой точки мира за 24 часа, чтобы доставить все оборудование, необходимое для обеспечения дальнейшей работы истребителей F-22 или F-35.

Также в этом месяце на фоне ракетных испытаний в КНДР США и Южная Корея начали совместные военные учения под кодовым названием Vigilant Aсe, которые стали самыми масштабными совместными учениями двух стран. За 5 дней в них приняло участие 230 самолетов (в том числе истребители F-22) и десятки тысяч южнокорейских и американских военнослужащих.

Такие крупномасштабные учения, проведенные одно за другим, показали, что способность осуществлять военные операции и разворачивать силы в отдаленных районах — приоритетная задача для Соединенных Штатов. Для повышения эффективности учений широко используется инфраструктура других стран.

США уделяют много внимания логистике и инфраструктуре при планировании наступательных операций в Европе. Вашингтон стремится обеспечить своим силам свободное движение через границы европейских стран-членов НАТО. Это необходимо для доставки военной техники, артиллерии и передвижений личного состава.

В этом месяце новый военный транспортный самолет США C-130J Super Hercules прибыл на авиабазу «Рамштайн» в Германии, чтобы заменить один из 14 самолетов C-130J. Новый самолет обладает улучшенной авионикой, может похвастаться повышенной грузоподъемностью и увеличенной дальностью полета.

Похоже, что американские военные действительно нуждаются в расширении возможностей авиаперевозок, и нуждаются в нем сейчас. ВВС США возвращают в строй транспортные самолеты C-5M Super Galaxy, недавно снятые с эксплуатации из-за сокращения бюджета. C-5 является крупнейшим авиалайнером, построенным Соединенными Штатами. Он способен перевозить до 135 тонн груза на расстояние более чем 5500 миль — это расстояние от базы ВВС в штате Делавэр до авиабазы «Инджирлик» в Турции. Самолет может преодолеть такое расстояние без заправки, а без груза дальность полета увеличивается приблизительно до 8000 миль.

Также в планах ВВС США превратить некоторые транспортные самолеты, такие как C-130 Hercules, в воздушные авианосцы, способные запускать беспилотные летательные аппараты. С их помощью будет проводиться разведка и наблюдение. За счет своей численности беспилотники будут отвлекать системы ПВО противника.

Военно-морские силы США тоже уделяют логистике немало внимания. Морские системы снабжения (NAVSUP) глобальной логистической поддержки (GLS) помогают планированию логистики для глобального военно-морского флота Соединенных Штатов. Организация состоит из примерно 6300 военных и гражданских специалистов по логистике, работающих в 105 точках по всему миру, предоставляя широкий спектр интегрированных глобальных логистических услуг для американского флота, корпусов морской пехоты, совместных оперативных подразделений и союзных войск.

Изложенные факты и события не являются историями с первых полос газет. Самостоятельно каждая из них не очень красноречива, но если объединить и систематизировать всю информацию, то напрашивается очевидный вывод: Соединенные Штаты готовятся к действительно большой войне, которая, скорее всего, будет вестись далеко от их границ. Вооруженные силы США имеют достаточную мощь, организованность и глобальную распространенность, чтобы поучаствовать в такой войне. Логистика — важнейший фактор успеха в любой войне, и именно ей Соединенные Штаты сегодня уделяют большое внимание.