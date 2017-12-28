В Госдуме ответили на условие Порошенко по возобновлению импорта российского газа

Москва, 28 декабря. Председатель комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный прокомментировал высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев может возобновить закупку газа у России, если его цена не будет высокой.

«Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на $20 за тысячу кубов», — рассказал Завальный в интервью RT.

Глава комитета по энергетике Государственной думы напомнил, что украинская сторона потеряла десятки миллионов долларов, покупая газ не у России. Кроме того, отметил Завальный, у Киева есть обязательство на покупку не менее 5 миллиардов кубометров газа в год.

Россия в свою очередь имеет обязательство реализовывать газ по цене, привязанной к европейскому хабу. Тем не менее, добавил Завальный, даже в таком случае, покупка голубого топлива будет обходиться Киеву дешевле, чем в Европе.

Глава комитета по энергетике также подчеркнул, что поставка газа и его цена — это всегда предмет обсуждения.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов возобновить импорт российского газа, если его стоимость будет невысокой.