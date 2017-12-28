Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов
Общество
В России ответили на заявление Порошенко о готовности возобновить закупку газа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В России ответили на заявление Порошенко о готовности возобновить закупку газа

    19:34  28 Декабря 2017  /обновлено: 19:34  28 Декабря 2017
    325

    В России ответили на заявление Порошенко о готовности возобновить закупку газа

    Киев, 28 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов возобновить закупки природного газа у России.

    По его словам, Украина в течение 20 лет «была на «иголке» коррупции и зависимости от российского газа», однако благодаря «решительным действиям» страна смогла получить энергетическую независимость.

    «Мы энергетически независимы. Они стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, — пожалуйста», — цитирует президента Украины «Дни.ру».

    В России заявление Петра Порошенко вызвало волну критики. Россияне напомнили президенту Украины, что в конечном итоге Киев покупает газ, который добывается на территории РФ, а также предположили, что тарифы на газ для простых украинцев продолжат повышаться, вне зависимости от его закупочной стоимости.

    «Вот ради принципа не надо продавать», — советует Русский.

    В России ответили на заявление Порошенко о готовности возобновить закупку газа

    «Только деньги вперед и никаких уступок в этом плане. Хватит, уже наелись с хохлами их вранья на всю жизнь. Теперь они еще нам будут цены назначать!!! Дожили», — отмечает barabashkg.

    В России ответили на заявление Порошенко о готовности возобновить закупку газа

    «Вот он реально, что, украинцев за идиотов держит? Неужели он думает, что кому-то непонятно, чей газ покупает Украина в Европе? И что России абсолютно все равно, как Украина называет купленный российский газ: реверсный, коррупционный или еще какой. Главное, что деньги за поставленный газ пришли в российскую казну», — пишет Gold Lamp.

    В России ответили на заявление Порошенко о готовности возобновить закупку газа

    «За последние 6 месяцев только в украинских СМИ поднимается вопрос о возможности покупки Украиной российского газа. Грейтесь! Европа уже арестовывает газ, который по реверсу продан Украине, но не оплачен Украиной. Долги Украины только по реверсному газу уже более 2 млрд долларов», — сообщает STASI СБ ГДР.

    В России ответили на заявление Порошенко о готовности возобновить закупку газа

    «Вот как, да не покупайте, у нас купит Словакия, Польша и потом вам перепродаст дороже», — констатирует Алексей Завьялов.

    В России ответили на заявление Порошенко о готовности возобновить закупку газа

    «России осталось недолго терпеть это. Украине придется платить долг или объявлять страну банкротом. Кредит ей уже никто не даст. А долги придется вернуть», — пишет konowalowa.liubov709.

    В России ответили на заявление Порошенко о готовности возобновить закупку газа

    «Никто не умеет лучше Порошенко превращать зраду в перемогу... Порошенко «нечаянно» промолчал про то, что по решению суда Украина будет вынуждена покупать 4 миллиарда кубометров у России, и готовит своих к очередной якобы «перемоге». Будет потом кичиться, что якобы он решил пожалеть Россию и купил у нее 4 миллиарда кубов по своей цене.

    Но самое интересное в том, что даже если «Газпром» будет даром давать Украине газ, для украинцев тарифы не снизятся, чтобы там Порошенко не верещал. Просто больше бабла будет оседать в карманах украинских олигархов. 

    Даю 100%, что тарифы на газ для простых украинцев в 2018 году еще больше вырастут, вне зависимости от стоимости покупки у «Газпрома». Слова Порошенко это не более чем популизм, а «Они стучат: может, возьмете наш газ?» - это уже результат распития паленого алкоголя без закуски. «Газпрому» незачем упрашивать Украину купить газ, так как, во-первых, она его все равно купит по условиям «бери или плати», а, во-вторых, «Газпром» все равно продаст этот газ условной Словакии, чтобы та потом продала Украине по более высокой цене», — пишет Alex Tik.

    В России ответили на заявление Порошенко о готовности возобновить закупку газа

    «Они столько времени говорили, что покупают нероссийский газ и постоянно возвращаются к нему. Все дело в том, что газ в Европе нероссийский купить невозможно. Норвегия работает на полную производительность. Газ есть еще и в Словении, но это только 100 миллионов кубометров в год, что достаточно только для Словении. Есть немного в Италии, везде понемногу. Вся информация есть в сети, и тем не менее Порошенко с легкостью обманывает свой народ. Заметьте, они не говорят, чей конкретно они покупают газ, не говорят, потому что лгут», — отмечает Виктор Захаров.

    В России ответили на заявление Порошенко о готовности возобновить закупку газа

    Ранее стало известно, что суд Словакии арестовал поставки газа для украинской госкомпании «Нафтогаз» по иску итальянской компании IUGas. Причиной ареста стала задолженность «Нафтогаза» за поставки топлива. Общая сумма иска, включая штрафы и пени, составив порядка 21 миллиона долларов, передает «Свободная Пресса».

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #киев #украина #порошенко #ес #газ
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        21:23   28 Декабря 2017
        45
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        2553
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        236
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        423