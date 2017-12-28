В России ответили на заявление Порошенко о готовности возобновить закупку газа

Киев, 28 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов возобновить закупки природного газа у России.

По его словам, Украина в течение 20 лет «была на «иголке» коррупции и зависимости от российского газа», однако благодаря «решительным действиям» страна смогла получить энергетическую независимость.

«Мы энергетически независимы. Они стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, — пожалуйста», — цитирует президента Украины «Дни.ру».

В России заявление Петра Порошенко вызвало волну критики. Россияне напомнили президенту Украины, что в конечном итоге Киев покупает газ, который добывается на территории РФ, а также предположили, что тарифы на газ для простых украинцев продолжат повышаться, вне зависимости от его закупочной стоимости.

«Вот ради принципа не надо продавать», — советует Русский.

«Только деньги вперед и никаких уступок в этом плане. Хватит, уже наелись с хохлами их вранья на всю жизнь. Теперь они еще нам будут цены назначать!!! Дожили», — отмечает barabashkg.

«Вот он реально, что, украинцев за идиотов держит? Неужели он думает, что кому-то непонятно, чей газ покупает Украина в Европе? И что России абсолютно все равно, как Украина называет купленный российский газ: реверсный, коррупционный или еще какой. Главное, что деньги за поставленный газ пришли в российскую казну», — пишет Gold Lamp.

«За последние 6 месяцев только в украинских СМИ поднимается вопрос о возможности покупки Украиной российского газа. Грейтесь! Европа уже арестовывает газ, который по реверсу продан Украине, но не оплачен Украиной. Долги Украины только по реверсному газу уже более 2 млрд долларов», — сообщает STASI СБ ГДР.

«Вот как, да не покупайте, у нас купит Словакия, Польша и потом вам перепродаст дороже», — констатирует Алексей Завьялов.

«России осталось недолго терпеть это. Украине придется платить долг или объявлять страну банкротом. Кредит ей уже никто не даст. А долги придется вернуть», — пишет konowalowa.liubov709.

«Никто не умеет лучше Порошенко превращать зраду в перемогу... Порошенко «нечаянно» промолчал про то, что по решению суда Украина будет вынуждена покупать 4 миллиарда кубометров у России, и готовит своих к очередной якобы «перемоге». Будет потом кичиться, что якобы он решил пожалеть Россию и купил у нее 4 миллиарда кубов по своей цене. Но самое интересное в том, что даже если «Газпром» будет даром давать Украине газ, для украинцев тарифы не снизятся, чтобы там Порошенко не верещал. Просто больше бабла будет оседать в карманах украинских олигархов. Даю 100%, что тарифы на газ для простых украинцев в 2018 году еще больше вырастут, вне зависимости от стоимости покупки у «Газпрома». Слова Порошенко это не более чем популизм, а «Они стучат: может, возьмете наш газ?» - это уже результат распития паленого алкоголя без закуски. «Газпрому» незачем упрашивать Украину купить газ, так как, во-первых, она его все равно купит по условиям «бери или плати», а, во-вторых, «Газпром» все равно продаст этот газ условной Словакии, чтобы та потом продала Украине по более высокой цене», — пишет Alex Tik.

«Они столько времени говорили, что покупают нероссийский газ и постоянно возвращаются к нему. Все дело в том, что газ в Европе нероссийский купить невозможно. Норвегия работает на полную производительность. Газ есть еще и в Словении, но это только 100 миллионов кубометров в год, что достаточно только для Словении. Есть немного в Италии, везде понемногу. Вся информация есть в сети, и тем не менее Порошенко с легкостью обманывает свой народ. Заметьте, они не говорят, чей конкретно они покупают газ, не говорят, потому что лгут», — отмечает Виктор Захаров.

Ранее стало известно, что суд Словакии арестовал поставки газа для украинской госкомпании «Нафтогаз» по иску итальянской компании IUGas. Причиной ареста стала задолженность «Нафтогаза» за поставки топлива. Общая сумма иска, включая штрафы и пени, составив порядка 21 миллиона долларов, передает «Свободная Пресса».