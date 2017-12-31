Сирия: более сотни боевиков сдалось властям в провинции Алеппо - видео ФАН

С момента уничтожения ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда) как территориального формирования, боевики антиправительственных группировок активно складывают оружие. Разумеется, такое право предоставляется не всем: лишь незамеченным в преступлениях предоставляется амнистия. Это не касается членов ИГИЛ и Джебхат ан-Нусры1 (обе организации запрещены).

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщал, что сотня бывших боевиков и гражданских лиц, работавших на боевиков, сдались в районе КПП «Тайгха» неподалёку от Манбиджа.

Сейчас с ними работают спецслужбы, проверяя на причастность к террористическим группировкам, а также обрабатывая их документы для нормального возвращения в гражданское общество. Наш корреспондент прислал запись процесса проверки: как можно увидеть на кадрах, всё проходит мирно и без инцидентов.

Дамаска ценит жизнь своих граждан. Вот почему власти готовы поддерживать любые мирные инициативы. Так, ранее, в 2015 году, президент Сирии Башар Асад подписал указ, позволяющий боевикам-гражданам САР сложить оружие и вернуться к мирной жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.