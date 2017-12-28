iPhone 6s подешевел в России до психологической отметки

Москва, 28 декабря. Модель iPhone 6s на 32 Гб, пришедшая на смену 16-гигабайтном модели в сентябре прошлого года, резко упала в цене на российском рынке, сообщает Hi-tech Mail.ru.

В некоторых магазинах яблочный смартфон можно приобрести за 28-29 тысяч рублей. Однако в среднем по России стоимость гаджета варьируется от 31 до 32 тысяч рублей.

Напомним, что шестое поколение iPhone официально выпустили в сентябре 2015 года. Специально для пользователей Apple вышли модели на 16, 64 и 128 гигабайт памяти. Затем была представлена 32-гигабайтная версия смартфона, после чего модели на 16 и 64 Гб изъяли из продажи.

iPhone 6s стал первым гаджетом с технологией 3D Touch. Кроме того, в отличие от обычной «шестерки» модель iPhone 6s получила улучшенную камеру и новый процессор.